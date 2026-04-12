Este domingo inicia la entrega masiva de la nueva cédula y aquí informaciones que no debes olvidar

La Junta Central Electoral (JCE) inicia este domingo con la entrega a cada ciudadano de su nueva cédula de identidad y electoral.

La búsqueda y entrega se realizará por el mes de cumpleaños, así que no importa el día; si cumples en abril, desde ya puedes ir a cualquiera de los 190 centros de cedulación habilitados en todo el país.

Para los dominicanos que viven en el exterior, el proceso de adquisición iniciará en el mes de mayo y se realizará por cita, sin importar el mes de cumpleaños.

De los 190 centros hábiles en República Dominicana, 8 trabajarán las 24 horas del día para facilitar que aquellos ciudadanos que quieran adquirir el documento fuera del mes de cumpleaños puedan hacerlo de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana.

Para asistir en horario nocturno, las personas deben previamente hacer una cita en: https://citas.jce.gob.do/.

Estos 8 centros son: la JCE del Distrito Nacional, ubicada en La Feria; Herrera, Las Américas, San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros, en Cuesta Colorada; San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.

La JCE también ha indicado que aquellas personas que acudan a Galería 360, Sambil, Bella Vista Mall y Plaza Central a adquirir el documento también deben hacer una cita previa.

En las plazas comerciales, los horarios serán de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos y días feriados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

El horario regular para obtener la nueva cédula de identidad es de 08:00 de la mañana a 07:00 de la noche de lunes a viernes; los sábados y domingos, de 08:00 de la mañana a 05:00 de la tarde. Días feriados de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Cada persona, al llegar a los centros de cedulación, tendrá un turno para adquirir el documento.

Al ser llamado, se realizará una captura biométrica, se le tomará una fotografía; cada persona tendrá que registrar su firma y huellas dactilares. Luego se hará captura de datos generales donde se validan los datos y se llevan a cabo cambios de estatus, dirección, ocupación, tipo de sangre, alergias y donación de órganos, si así lo requiere.

Si una persona quiere cambiar su dirección, debe llevar algún recibo de luz, teléfono, pago de casa, que valide que vive en otro lugar.

Luego que se validen los datos, se pasará a la cabina de grabado láser para la entrega de su cédula.

Desde los 16 años de edad, cada persona puede acudir a cambiar el documento. La vigencia de la cédula dependerá de los años; para aquellos que tengan de 18 a 35 años, la cédula tendrá una duración de 12 años; para los que tengan de 36 a 60, el documento tendrá una vigencia de 16 años y para aquellos ciudadanos que tengan 61 años o más, la cédula será hábil por 20 años.

Prohibiciones

La Junta Central Electoral ha informado que queda prohibido alterar el orden dentro del centro o discutir con ciudadanos y personal del órgano electoral, dar instrucciones al personal, manipular equipos o documentos; llevar a cabo actividades proselitistas; usar distintivos partidarios.

Captar imágenes, fotografías o videos que comprometan la confidencialidad y protección de los datos de carácter personal de los ciudadanos; interactuar con ciudadanos en proceso de atención; solicitar acceso al sistema para visualizar datos o información de una persona y ubicarse detrás del personal que opera los equipos de la JCE, en especial de quienes realizan la captura de datos biométricos y personales.