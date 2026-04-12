COE reporta más de 700 desplazados, comunidades aisladas y mantiene alerta para 26 provincias
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reporta por 725 personas desplazadas, 145 viviendas afectadas, 12 comunidades incomunicadas y 167 personas en albergues, producto de las inundaciones ocurridas la noche del sábado en Puerto Plata, Monte Plata, Valverde y María Trinidad Sánchez.
También informa que 113, 214 usuarios están sin el servicio de agua potable, debido a que 17 acueductos están fuera de servicio producto a las fuertes lluvias.
En el boletín de la mañana de este domingo el COE mantiene en alerta roja a Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Valverde.
En alerta amarilla están: Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Elías Piña, Samaná, Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, Monte Plata, San José de Ocoa, Duarte, en especial Bajo Yuna, y Hermanas Mirabal.
Mientras que en alerta verde permanecen: Hato Mayor, El Seibo, Dajabón, Independencia, Bahoruco, San Pedro de Macorís y San Juan.