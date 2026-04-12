A casi un año del incendio, Merca Santo Domingo sigue a la espera de su reconstrucción

A casi un año del incendio que devastó una de las naves de venta de alimentos del Merca Santo Domingo, tanto el inicio de las reparaciones como la asignación del presupuesto permanecen bajo la incertidumbre.

Desde la fecha del siniestro, el Gobierno, por vía del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), asumió los gastos de la reparación de aquel almacén, pero hasta la fecha sigue en pausa.

En una visita al mercado de Santo Domingo, un equipo de Listín Diario confirmó que aún persisten los restos de las estructuras metálicas afectadas por el fuego aquella noche del domingo 8 de junio de 2025.

Nave afectada por incendio del Merca Santo Domingo.Raúl Asencio

El paisaje de la entrada principal se ve empañado por los restos de metales a la intemperie amontonados y desgastados bajo el sol. Allí, entre escombros, coinciden cada día cientos de empresarios y familias que buscan dinamizar el comercio local y abastecer sus despensas.

Hoy, el plantel afectado continúa destruido y abandonada. Mientras las columnas y parte del techo desprendido siguen deteriorándose y el suelo permanece cubierto por escombros.

Metales oxidados amontonados alrrededor de la entrada principal del Merca Santo Domingo.Raúl Asencio

Se desconoce el presupuesto

Los directivos del Merca SD afirmaron a reporteros de Listín Diario desconocer el presupuesto de su remozamiento.

"La Presidencia de la República ya asignó un presupuesto a través del ministro José Paliza y otro viceministro para ayudar en todo lo que se necesite", declaró a este diario, sin especificar el monto presupuestado, Marcos Santana, del departamento de prensa del Merca Santo Domingo.

Al tiempo, explicó que esto es debido a que los representantes del Merca no son responsables del remozamiento previsto para este 2026.

“El año pasado no estaba presupuestado, y como lo dijo el señor presidente (Luis Abinader) en una ocasión en La Semanal, ya fue presupuestado para este año y en cualquier momento se le estará dando inicio a la problemática, buscando ya concluir con la solución de manera definitiva”, sostuvo el gerente del mercado, Domingo Morillo.

Indicó que, en el último levantamiento sobre los daños de la nave afectada, realizado el 22 de febrero de este año, se decidió tumbar la estructura afectada por completo y posterior reestructuración.

Afirmó que en este proyecto de recuperación del Merca Santo Domingo otras áreas también serán intervenidas.

Detalles del incendio

Pasadas las 7:30 de la noche del domingo 8 de junio, se reportó un conato de incendio en las instalaciones del Merca Santo Domingo.

Según datos oficiales, el siniestro dejó pérdidas estimadas entre 700 y 800 millones de pesos.

Este incendio se produjo específicamente en el almacén F-1., cuya nave estaba dividida por bloques, que contenían arroz, habichuelas, ajo, cebolla, papa, aceite, detergentes, papel, whisky, ron, cerveza, refrescos y otros artículos.

De acuerdo con el comunicado del Merca Santo Domingo, la tragedia arrasó con 56 locales y el sustento de más de 50 familias trabajadoras.

No obstante, para el 23 de junio, de los 41 pequeños empresarios, un total de 35 comerciantes ya habían sido reubicados en nuevas plazas dentro del mercado.

Sobre le Merca

El Merca Santo Domingo está enmarcado como el principal centro de distribución y acopio de productos agrícolas en el país, acoge a al menos ocho naves, incluyendo la afectada por el fuego.

Además, cuenta con una diversidad de comercios. Desde artículos de la canasta familiar como arroz, habichuela, plátano verde y maduro, ajo, cebolla, papa, aceite, detergentes, papel higiénico, whisky, ron, cerveza, refrescos, agua, cartón de huevo, pollo, carnes, mariscos, verduras y otros productos.

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