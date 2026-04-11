Denuncian pérdidas millonarias en la producción agrícola y avícola de Valverde y Monte Cristi

Las intensas y persistentes lluvias registradas en gran parte del país han provocado pérdidas millonarias en los sectores agrícola y avícola de las provincias Valverde y Monte Cristi, afectando de manera directa a decenas de productores, además de causar daños significativos en infraestructuras y viviendas.

En el municipio de Villa Vásquez, el alcalde Jenrry Castro informó sobre los estragos ocasionados por los aguaceros en distintos puntos de la demarcación. Entre los daños más relevantes, destacó el colapso de una pared del play de béisbol Antulio Martínez, así como inundaciones en varias vías y afectaciones a viviendas ubicadas en sectores como La Colonia, Barrio Sur y el centro de la ciudad, específicamente en la avenida Libertad.

“El colapso de la pared del play se produjo por las fuertes lluvias y el deterioro progresivo de la infraestructura, que requiere ser reconstruida en su totalidad”, explicó el edil.

Colapso de una pared del play de béisbol Antulio Martínez provocado por intensas lluvias.Fuente externa

Castro también señaló que el sistema cloacal colapsó en la zona de La Colonia, situación agravada por la acumulación de desechos sólidos arrastrados por las aguas. “Desde tempranas horas nos mantenemos en el terreno, supervisando cada situación para responder con prontitud y eficacia”, aseguró.

De acuerdo con denuncias de los productores afectados, cultivos de cebolla y otros rubros han sufrido severas pérdidas debido a la saturación de los suelos y las inundaciones, lo que ha reducido considerablemente la capacidad productiva en ambas provincias.

El impacto también se extiende al sector avícola, donde se reportan daños en granjas de gallinas, comprometiendo la producción de huevos y carne, actividades fundamentales para la economía local.

En la comunidad de Laguna Salada, provincia Valverde, el productor de cebolla Manuel Cruz Rodríguez informó que perdió la totalidad de su cosecha tras las lluvias y una fuerte granizada. Detalló que unas 38 tareas sembradas quedaron completamente inundadas. Ante esta situación, hizo un llamado al Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, para que acuda en auxilio de los productores afectados.

Asimismo, otro caso significativo se registró en el sector avícola de la misma comunidad, donde más de 11,000 pollos murieron ahogados luego de que una cañada se desbordara e inundara una granja propiedad de Juan Antonio Cerda, quien también solicitó la intervención urgente de las autoridades.