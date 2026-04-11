Gobierno pide a la población alejarse de ríos y costas

Ante los torrenciales aguaceros que se esperan durante el fin de semana, el Gobierno le solicitó a la ciudadanía alejarse de los balnearios y también hizo un llamado a que no impidan las evacuaciones en las zonas vulnerables.

El llamado fue realizado por el director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, quien indicó que, debido a las condiciones del clima, la población debe mantenerse alejada de los balnearios y también hizo un llamado a que no impidan las evacuaciones en las zonas vulnerables.

El llamado provino luego de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Salón Verde del Palacio Nacional, en donde se informó que el Gobierno dominicano se declaró en sesión permanente ante los posibles aguaceros torrenciales que serán causados por la llegada de un sistema frontal durante el fin de semana.

Abinader manifestó que el Gobierno se mantendrá vigilante ante la evolución del fenómeno y el impacto que tendrá en el territorio nacional.

"El Gobierno estará atento a cada situación en todo el país, tanto para prever como también para reaccionar en cualquier caso", expresó el mandatario.

Méndez señaló que se mantienen bajo alerta amarilla las provincias Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Monte Cristi.

Mientras que en verde, el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte, en especial el Bajo Yuna, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

"Según las proyecciones, este sistema frontal provocará precipitaciones en gran parte del territorio nacional, sobre todo en las provincias bajo alerta. El resto del país debe estar contestes ante los lineamientos de los organismos de protección civil, sobre todo darle estricto seguimiento a los partes meteorológicos; no puede haber descuidos", manifestó Méndez, quien llamó a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas durante las lluvias.

El director COE indicó que los niveles de alerta pueden incrementar dependiendo de la evolución del fenómeno, que provocará varias inundaciones debido a la saturación de los suelos en gran parte del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó, en su último parte, que las lluvias comenzarán en la madrugada y se extenderán todo el sábado.

Las autoridades meteorológicas señalaron que se prevén acumulados de lluvias entre 100 y 125 milímetros en las próximas 24 a 48 horas, debido al paso de una vaguada combinada con un sistema frontal que afectará las condiciones climatológicas en el país.

El Indomet pronostica que estas lluvias se intensifiquen en horas de la tarde como aguaceros moderados a fuertes con posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, entre otras provincias del Cibao, pero especialmente hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste.

Niveles

El Centro Nacional de Pronósticos de Indomet mantiene los niveles de aviso y alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y posibles granizadas, destacando que dichas alertas podrían estar siendo modificadas durante las próximas 24 a 72 horas debido a las precipitaciones esperadas.

En cuanto a las temperaturas, estas serán calurosas, especialmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido. La sensación térmica será más elevada, especialmente en zonas urbanas. Por consiguiente, el Indomet recomienda vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.