Comunitarios denuncian carretera pone en riesgo toma de agua en Los Cocos de Jacagua

Residentes de la comunidad Ranchito Pichey, en el sector Los Cocos de Jacagua, Santiago, se oponen a la construcción de una carretera cercana a una toma de agua que abastece a la comunidad, y a la posible exploración minera, ya que consideran que estas acciones podrían afectar el suministro de sus recursos.

Según cuenta Henry Almonte, uno de los comunitarios de esta localidad, la problemática se generó cuando “un señor” el cual desconocen, compró un terreno y decidió construir una carretera “personal” para poder conectar desde la comunidad. Dice que la vía pasaría por la toma de agua que les suministra, afectando su única fuente.

De acuerdo con lo que explicó a periodistas de Listín Diario, cuando se compró el terreno reunieron una parte de la comunidad para explicarles la construcción de la carretera.

La carretera comenzaría desde el sector Los Manantiales subiendo por el sector La Llanada y Los Caliches, donde se encuentran trabajando, y finalmente entrar por donde se encuentra ubicada la toma de agua, por lo que los comunitarios se oponen a su construcción.

“No queremos que llegue a donde está el agua. Ese es el inconveniente que hemos estado teniendo ahora”, indicó Almonte.

Además, indicó que hasta ahora no han hecho reuniones con el dueño o encargados de la construcción. Sin embargo, se han dirigido a Medio Ambiente donde interpusieron la querella y se pararon los trabajos.

De igual forma, Almonte destaco presuntas irregularidades en los permisos otorgados para la construcción de la carretera.

Aseguran que representantes de Medio Ambiente acudieron al lugar y “supuestamente le otorgaron un permiso”, aunque, según indica, nunca se presentó el documento que autoriza la continuidad de los trabajos.

Asimismo, explicó que los responsables de la obra operaban con un permiso de una persona fallecida.

“Ellos tenían un permiso incluso de un señor muerto. El señor muere el 5 de diciembre del año pasado y el permiso se lo entregan el 26 de enero del presente año”, expresó Almonte.

De igual modo señaló que el uso de ese permiso fue justificado porque el fallecido era quien tenía el título de la tierra, ya que otros terrenos en la zona no cuentan con documentación legal. Sin embargo, el permiso otorgado al fallecido ya fue trabajado por lo que habían excedido el límite y los trabajos que se continúen serían sin permiso.

Exploración Minera

Además de esto, otra problemática que preocupa a los residentes es las intenciones que existen de explorar la zona “para ver lo que hay”. Según explicó Natalie Almonte, quien forma parte de la junta de vecinos, temen que esto derive a la explotación de toda la cordillera.

También indicó que el pico Diego de Ocampo contiene ríos, fuentes y arroyos de los cuales se abastece mucha gente.

“Mientras tanto estamos oponiéndonos a que no vayan a hacer nada, porque si dejamos que pase un solo camioncito se fue todo”, expresó Natalie.