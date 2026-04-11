Buhoneros de la avenida Duarte exigen diálogo a Carolina Mejía

Buhoneros de la avenida Duarte realizaron una vigilia pacífica para denunciar lo que califican como “abusos”, por parte de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Los trabajadores denuncian que las recientes intervenciones municipales amenazan con dejarlos sin su único medio de subsistencia y sin darles otras alternativas para trabajar.

Yajaira Pérez, madre soltera y parte de un grupo de afectados, hizo un llamado desesperado a la conciencia de las autoridades.

"No somos delincuentes, soy una madre soltera que está aquí día a día buscándose la comida", dijo Pérez, quien padece de problemas de salud en la columna, y explicó que a su edad le es imposible conseguir un empleo formal, por lo que su puesto de venta es el sustento de su familia, el pago de su vivienda y su forma de costear los medicamentos que necesita.

Queremos soluciones

Los buhoneros afirman que no se oponen a la transformación que pretenden llevar las autoridades a la avenida Duarte y al contrario están en la total disposición de colaborar en el embellecimiento de la zona.

"Estamos dispuestos a llegar a acuerdos para arreglar nuestras casetas y embellecer la Duarte con nuestros propios recursos, sin que la alcaldía tenga que invertir un solo peso", afirmó Pérez, destacando que solo necesitan la oportunidad de trabajar con dignidad.

Durante la vigilia, los trabajadores recordaron las palabras del expresidente Hipólito Mejía, quien en su gestión se negó a desplazarlos, argumentando que, si el Estado no tenía un lugar digno donde reubicarlos, debía dejarlos trabajar para no fomentar más pobreza.

Antecedentes

Se estima que más de 300,000 personas dependen directa e indirectamente de la actividad comercial en esta arteria, por lo que los manifestantes advirtieron que continuarán su plan de lucha hasta que se establezca una mesa de diálogo que garantice su derecho al trabajo.

La asociación de buhoneros de la avenida Duarte, la federación de trabajadores del comercio en la economía informal (FENTEC) y otros conglomerados se han unificado para protestar por las acciones del ayuntamiento de sacarlos de su entorno laboral.