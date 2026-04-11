Defensa de Mary Louise Ventura apelará sentencia que la condena a 10 años de prisión

La defensa de Mary Louise Ventura Garrido, sentenciada a 10 años de prisión por la muerte de Patricia Ascuasiati Domínguez, anunció que apelará la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia.

El abogado Yurosky Mazara, quien encabezó la defensa técnica junto a Manuel Domínguez, señaló que, aun antes de recibir la sentencia escrita, en las motivaciones orales ofrecidas por el tribunal durante la audiencia ya se evidencian notorias contradicciones en la valoración de la prueba.

“En las motivaciones verbales expuestas por el tribunal se advierten inconsistencias importantes que deberán ser revisadas por la jurisdicción de apelación. Nuestra posición es que varias pruebas técnicas fundamentales no fueron debidamente ponderadas”, dijo.

Explicó que, conforme a los informes de accidentología incorporados al expediente, el hecho ocurrió en el contexto de “una maniobra involuntaria de muy baja velocidad: el vehículo realizó un desplazamiento momentáneo de aproximadamente un segundo sin alcanzar siquiera los 10 kilómetros por hora”.

La defensa también señaló que el tribunal omitió ponderar elementos relevantes vinculados a la evolución médica posterior al incidente.

El fallecimiento de Patricia Ascuasiati se produjo 23 días después de los hechos, y según el certificado médico forense incorporado al expediente, la causa del deceso fue un shock séptico derivado del manejo intrahospitalario tras múltiples intervenciones quirúrgicas. Este aspecto, según Mazara, deberá ser examinado con mayor detenimiento en la etapa de apelación.

“Asimismo, durante el proceso surgieron contradicciones en las versiones de algunos testigos presentados por la acusación, incluyendo declaraciones de una persona señalada como testigo ocular que ofreció relatos distintos sobre lo ocurrido y que admitió haber intervenido en la manipulación del cuerpo de la víctima en el lugar de los hechos junto a otras personas”, explicaron en nota de prensa.

La defensa sostuvo durante el juicio que no existía ningún móvil ni antecedente de conflicto entre las dos artistas. La relación personal y profesional entre Ventura y Ascuasiati se extendió por más de cinco décadas dentro del ámbito del ballet y las artes escénicas dominicanas. Diversos testimonios presentados en audiencia confirmaron que entre ambas existía una relación de amistad y colaboración artística construida desde sus años de formación en la danza.

Mazara subrayó que la defensa es respetuosa de las decisiones judiciales y del rol institucional de los tribunales, y recordó que el derecho al recurso forma parte esencial del debido proceso.

“Nuestra actuación no pretende abrir un juicio paralelo, sino informar con responsabilidad sobre el curso del proceso y ejercer los recursos que la ley reconoce. Este caso continuará ventilándose en los tribunales hasta que se produzca una decisión plenamente fundada en derecho”, dijeron.