Amplio despliegue policial en desalojo de Teleofertas en la Máximo Gómez con 27 de Febrero

Desde temprana horas de la mañana decenas de policías están apostados en la avenida Máximo Gómez con 27 de Febrero, lo que ha llamado la atención de conductores y transeúntes, sobre todo porque el tránsito se ha visto afectado.

Esto se debe a un desalojo en la plaza conocida como Teleofertas, en la que los policías acompañan alguaciles que ejecutan una orden de desalojo, que según se informó, está amparada en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

El gran despliegue policial se extiende a los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, El sector Miraflores y calles aledañas.

Los policías están equipados con unidades caninas (K9) y un camión antimotines.

Desalojo en TeleofertasLeonel Matos

El operativo mantiene congestionado en tránsito en dirección este-oeste, en el elevado de la 27 hasta la entrada del paso a desnivel de la avenida 27 Febrero con Máximo Gómez. Esto porque hay un tramo desde la calle Paseo de los Periodistas hasta la avenida Máximo Gómez que está cerrado, en ese carril.

Johnny Marte popularizó teleofertas

La plaza Teleofertas se popularizó porque desde el conocido hombre del deporte Johnny Marte, mantuvo un programa de ventas por televisión, por más de tres décadas.

En el lugar hay varios negocios, entre ellos un bar (terraza olímpica), venta de comida, lavadero de carros, tienda de respuestas, banca de lotería, entre otros.