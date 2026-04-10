Yeni Berenice abrirá como expositora del Foro Contra el Crimen y la Violencia

Todo está listo para dar inicio este martes 14 de abril al Foro Contra el Crimen y la Violencia, un esfuerzo conjunto de Listín Diario y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que reunirá a expertos nacionales e internacionales en busca de abrir un espacio de discusiones y propuestas de solución a esta problemática que lacera la sociedad.

Contará con la participación como expositora invitada, de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien expondrá el tema: La Anatomía del Crimen y la Violencia en RD: Radiografía para una Transformación Necesaria.

Los detalles sobre la actividad, prevista a iniciar a las 9:00 de la mañana en el Aula Magna de la academia, fueron discutidos en un encuentro realizado en la sede de Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul, quien había hecho la propuesta del foro a través de un editorial publicado el pasado16 de marzo.

Por la UASD estuvieron presentes las principales autoridades de diferentes áreas, entre ellos los maestros Radhames Silverio, Carlos Mayobanex, Hector Pereyra, Franqueysi Severino, Maribel Lorenzo, Edita Rodríguez, Antonio Ciriaco y Amaurys Pérez Vargas.

Yeni Berenice Reynoso.Listìn Diario

Alejandro Moscoso SegarraListìn Diario

El foro busca diseñar una estrategia nacional, con el compromiso de todos los sectores, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que incrementan la violencia y la criminalidad.

La actividad dará inicio con las palabras de salutación a cargo los anfitriones tanto de Listín Diario como de la UASD.

Tras la intervención de la procuradora general, se dará paso a las exposiciones de los panelistas. Dentro de los expositores se encuentran el demógrafo Frank Cáceres, el sociólogo Leopoldo Artiles, la especialista en género Mirna Jiménez y el doctor Jottin Cury (Hijo), quienes integran el primer panel sobre “Seguridad, percepción y derechos: miradas multidisciplinarias sobre la violencia en República Dominicana”.

El segundo panel, versará sobre “La violencia como síntoma: modelo económico, desigualdad y crisis social en República Dominicana” y tendrá como panelistas a los especialistas Juan Miguel Pérez, Francisco Tavárez, Juan Leoner Brito y Felipe Enmanuel Díaz.

En el tercer panel sobre “Seguridad ciudadana y Estado de derecho: estrategias, límites y desafíos en República Dominicana” expondrán los expertos José Miguel Vásquez, Jhon Garrido, Raymundo Mejía y el sub director del Dicrim, doctor Isaías José Tamárez Santiago.

Luis E. García, comisionado para la Reforma Policial.Listìn Diario

Mientras el cuarto y último panel “Aportes desde la academia: investigación y propuestas para la seguridad en República Dominicana”, estará a cargo de los destacados especialistas doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de Derecho de Unapec; el ex diputado Pelegrín Castillo; el doctor Claudio Aníbal Medrano Mejía, por la Universidad Nordestana y el Comisionado para la Reforma Policial, Luis Ernesto García.

El Foro Contra el Crimen y la Violencia, una propuesta de Listín Diario acogida por la UASD, se llevará a cabo en el Aula Magna de la casa de estudios, y está previsto a iniciar a las 9:00 de la mañana del martes 14 de abril de este año.

Fue propuesto por Listín Diario mediante su editorial del pasado lunes 16 de marzo del 2026, titulado “Por un Foro contra el Crimen y la Violencia” y tiene por objetivo convertirse en un espacio de discusión y análisis que permita diseñar una estrategia nacional, con el compromiso de todos los sectores, que fortalezca las acciones preventivas y permita controlar las variables que incrementan la criminalidad.