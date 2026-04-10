¿Por qué el presidente del TC no quiso hablar sobre eliminación candidaturas independientes?

A partir del pasado 26 de marzo, el mecanismo de participación electoral identificado como candidatura independiente desapareció del marco legal dominicano, luego de que el Congreso Nacional optara por eliminarla.

Esa fue la respuesta que emitió el Poder Legislativo al Tribunal Constitucional (TC), después de que en diciembre de 2024 declaró inconstitucional la manera en que podían participar los candidatos independientes en los procesos electorales.

El dictamen TC/0788/2024 estableció que depender de una organización política para poder postularle a través de ese mecanismo electoral afectaba el principio de participación política, razón por la cual recomendó sustituirla por entidades sociales.

No obstante, los órganos legislativos prefirieron obviar el pasado 24 de marzo la exhortación del TC, derogando los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral para suprimir esa figura.

Tras ser consultado sobre su reacción ante el camino escogido por los congresistas, el presidente del TC, Napoleón Ricardo Estévez, informó este viernes que no podía referirse al respecto.

Estévez explicó que el TC podría en algún momento tener que conocer acciones en contra de la anulación realizada por los representantes en el marco legal electoral, por lo que no podía opinar sobre el tema.

“Yo no puedo referirme a eso porque pueden llegar acciones al TC contra esa ley y no puedo emitir opiniones sobre eso”, dijo el magistrado constitucionalista al ser entrevistado por reporteros en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE).

El autor de la ley aprobada fue el senador Rogelio Genao, quien fundamentó su visión en las “dificultades y contrariedades” que le generarían las candidaturas independientes al sistema político dominicano.

Además, asegura que la presentación de candidaturas a cargos electivos en los gobiernos locales “está reservada explícitamente a los partidos políticos o agrupaciones políticas”.

“Probablemente no estemos preparados”

Al igual que el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader decidió obviar la sugerencia planteada por la corte constitucional y selló la desaparición de las candidaturas independientes con la promulgación de la ley del senador Genao.

Antoliano Peralta, antiguo consultor jurídico del mandatario Abinader, en la actualidad ministro de Justicia, considera que aplicar ese modelo de participación implica una logística para el montaje de los comicios “que probablemente no estemos preparados”.

“Las candidaturas independientes, independientemente de que sean un mecanismo de la democracia, implican una logística en el montaje electoral que probablemente no estemos preparados en este momento”, expresó el también doctor en derecho.

Peralta también se encontraba en la Ciudad Judicial de SDE donde, conjuntamente con Estevez, participó en una actividad: la Conferencia del Poder Judicial 2026.

En ese espacio, ambos juristas expresaron frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) algunos de los últimos avances y desafíos registrados dentro de las instituciones que dirigen.