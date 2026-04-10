Lluvias iniciarán en la madrugada y se extenderán todo el sábado, informa Indomet

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal incrementará los aguaceros sobre algunas provincias.

En ese sentido, el Indomet pronosticó que estas lluvias serán de moderadas a fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento e incluso posibles granizadas, especialmente en municipios y comunidades de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, entre otros.

Se espera que para la madrugada del sábado el acercamiento de la vaguada provoque aguaceros de variable intensidad que se extenderán a lo largo del día en localidades de la costa caribeña.

El Indomet pronostica que estas lluvias se intensifiquen en horas de la tarde como aguaceros moderados a fuertes con posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, entre otras provincias del Cibao, pero especialmente hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza y el suroeste.

En ese sentido, el Centro Nacional de Pronósticos de Indomet mantiene los niveles de aviso y alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y posibles granizadas, destacando que dichas alertas podrían estar siendo modificadas durante las próximas 24 a 72 horas debido a las precipitaciones esperadas.

En alerta se encuentran Monte Cristi, Monseñor Nouel, Bahoruco, Independencia, Monte Plata, San Juan, Dajabón, Puerto Plata, Elías Piña y Santo Domingo; mientras que en aviso se encuentran La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez.

En cuanto a las temperaturas, estas serán calurosas, especialmente en horas de la tarde, por el flujo de viento del este/sureste, el cual es húmedo y cálido. La sensación térmica será más elevada, especialmente en zonas urbanas. Por consiguiente, el Indomet recomienda vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y no exponerse al sol por tiempo prolongado.