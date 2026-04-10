El Gran Santo Domingo más 17 provincias en alerta por vaguada este fin de semana

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a 13 provincias, incluyendo el Gran Santo Domingo, bajo alerta tras el paso de una vaguada combinada con un sistema frontal, que provocará aguaceros para este fin de semana.

Entre las demarcaciones en alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Monte Cristi.

Mientras que en verde, el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte, en especial el Bajo Yuna, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

Se prevé que estas precipitaciones e incrementos nubosos serán inestables, cambiando de moderados a fuertes y en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, explicó el director del COE, Juan Manuel Méndez, durante una rueda de prensa en la sede de la entidad.

Indicó que estas incidencias se presentarán en diferentes municipios y comunidades de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde.

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Recomendaciones

Ante la ocurrencia de aguaceros que afectarán el territorio nacional, el COE recomienda a la población abstenerse del uso de balnearios, cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y que generen inundaciones repentinas.

También exhorta a los conductores a mantener precaución en las carreteras, debido a la reducción de la visibilidad por lluvias fuertes y vías intransitables, sobre todo en las provincias bajo alerta.

Asimismo, puntualizaron seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional y Cuerpos de Bomberos.