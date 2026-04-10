Gobierno se declara en sesión permanente ante posibles aguaceros torrenciales

El Gobierno dominicano se declaró en sesión permanente ante los posibles aguaceros torrenciales que serán causados por la llegada de un sistema frontal durante el fin de semana.

En una reunión realizada en el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno se mantendrá vigilante ante la evolución del fenómeno y el impacto que tendrá en el territorio nacional.

"El Gobierno estará atento a cada situación en todo el país, tanto para prever como también reaccionar en cualquier caso", expresó el mandatario.

El director general del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que, debido a las condiciones del clima, la población debe mantenerse alejada de los balnearios y también hizo un llamado a que no impidan las evacuaciones en las zonas vulnerables.

Méndez señaló que se mantienen bajo alerta amarilla las provincias Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Monte Cristi.

Mientras que en verde, el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte, en especial el Bajo Yuna, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.

"Según las proyecciones, este sistema frontal provocará precipitaciones en gran parte del territorio nacional, sobre todo en las provincias bajo alerta. El resto del país debe estar contestes ante los lineamientos de los organismos de protección civil, sobre todo darle estricto seguimiento a los partes meteorológicos; no puede haber descuidos", manifestó Méndez, quien llamó a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas durante las lluvias.

El director COE indicó que los niveles de alerta pueden incrementar dependiendo de la evolución del fenómeno, que provocará varias inundaciones debido a la saturación de los suelos en gran parte del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó, en su último parte, que las lluvias comenzarán en la madrugada y se extenderán todo el sábado.

Las autoridades meteorológicas prevén acumulados de lluvias entre 100 y 125 milímetros en las próximas 24 a 48 horas, debido al paso de una vaguada combinada con un sistema frontal que afectará las condiciones climatológicas en el país.