Condenan a 10 años de prisión a Mary Louise Ventura por muerte de Patricia Ascuasiati

Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Villa Altagracia condenaron a 10 años de prisión a María Luisa (Mary Louise) Ventura Garrido por el homicidio de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez.

Ascuasiati Domínguez falleció en un centro de salud de Santo Domingo varios días después de ser atropellada por Ventura Garrido, alrededor de las 4:00 de la tarde del 15 de febrero de 2022, en las proximidades del kilómetro 40 de la Autopista Duarte, en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

En el proceso, la Fiscalía de Villa Altagracia estableció que ambas mujeres se transportaban a bordo de un automóvil tipo sedán, color blanco, conducido por Ventura Garrido.

Detalla que, mientras se desplazaban por el indicado lugar, la víctima le pidió a Ventura Garrido que detuviera el vehículo a la derecha con la finalidad de conducirlo durante el resto del trayecto hacia Santo Domingo, tras advertirle que estaba conduciendo de manera temeraria.

Indica que cuando la procesada detuvo el vehículo a la derecha, la víctima se desmontó del automóvil con la finalidad de moverse hacia la puerta del conductor. Justo en el momento en que Ascuasiati Domínguez cruzaba frente a la parte delantera del auto, fue repentinamente atropellada por Ventura Garrido.

El fiscal José Andrés Fernández Javier tuvo a cargo la investigación y litigación del caso.

El Ministerio Público solicitó a los jueces Massiel Ivette Alonzo Rodríguez, Ana Hernández y Kenty Nuesi, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Villa Altagracia, la imposición de una condena de 20 años de prisión contra Ventura Garrido, al establecer con diferentes medios de prueba que cometió el homicidio de Ascuasiati Domínguez, en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.