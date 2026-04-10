COE convoca a rueda de prensa por la amenaza de mucha lluvia; Indomet prevé se extenderán por 6 días

Ante el pronóstico de muchas lluvias para este fin de semana y los primeros tres días de la próximas, los organismos de protección civil se preparan para incrementar las alertas y toar acciones tendentes a evitar tragedias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) convocó a una rueda de prensa a partir de las 11:00 de la mañana.

Previamente la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, se reunió con su equipo para analizar la situación.

Se destaca que en el país los suelos están saturados por las precipitaciones de los últimos días, que dejaron daños materiales y perdidas humanas.

El Gran Santo Domingo fue una de las zonas afectadas, con inundaciones en avenidas y sectores del Distrito Nacional, así como en algunos municipios.