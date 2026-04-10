Baja asistencia de estudiantes luego de dos días de suspensión por las lluvias

Baja asistencia de estudiantes en los centros educativos del sector público, tras dos días de suspensión de docencia por las lluvias en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional.

En el Liceo Juan Pablo Duarte se registró una asistencia de 230 estudiantes, mientras que la matrícula académica es de 881. Desde el reingreso a clases, los estudiantes recibieron el desayuno y almuerzo escolar, detalló el director del centro educativo, Victorino Germosén.

"La lluvia y la vaguada nos mermaron la asistencia de hoy y le dimos duro a que vengan a las clases, pero una parte que es el compromiso de los padres de traer sus hijos a la escuela. Si los padres se empoderaran y los mandaran a las escuelas, la historia sería otra”, manifestó Germosén.

A la Escuela Primaria Aruba, de 843 estudiantes matriculados, asistió el 30 % de estos; sin embargo, todo el personal educativo y administrativo se encontraba cumpliendo con sus funciones con normalidad.

Mientras a la Escuela Parroquial San Gabriel Arcángel asistieron alrededor de 150 alumnos.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reanudó la docencia este viernes luego de mantener suspendida en las provincias bajo alerta amarilla debido a las condiciones meteorológicas.

La medida preventiva respondió a la incidencia de una vaguada que ha generado lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en distintas zonas del territorio nacional.

La cartera educativa explicó que la decisión se adoptó en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con el objetivo de salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles riesgos.

Aunque la docencia fue restablecida, la institución reiteró a las direcciones regionales y a los centros educativos que deben mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas adicionales en zonas vulnerables, como comunidades cercanas a ríos, áreas propensas a inundaciones o planteles con limitaciones estructurales, de acuerdo con los protocolos institucionales.