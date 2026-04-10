¡Aviso! Prevén acumulados de lluvias de 100 a 125 milímetros en las próximas 24 a 48 horas en RD

Las autoridades meteorológicas prevén acumulados de lluvias entre 100 y 125 milímetros en las próximas 24 a 48 horas, debido al paso de una vaguada combinada a un sistema frontal que afectará las condiciones climatológicas en el país.

Así lo ha manifestado este viernes la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, durante una rueda de prensa para alertar a la población sobre las lluvias previstas para este fin de semana.

“Para las próximas 24 a 48 horas, los modelos muestran acumulados entre 100 y 125 milímetros, con posibles valores superiores en algunas localidades aisladas del territorio nacional”, sostuvo la especialista.

Indicó que para este sábado, la cercanía del sistema frontal, además de la vaguada asociada y la abundante humedad que estará proporcionando el viento, en especial de la dirección noreste, las condiciones meteorológicas generarán aguaceros de moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas, posible granizada y ráfagas de viento durante todo el día.

Estas precipitaciones se prevén para la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo.

A la vez se extenderá sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Noel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal y demarcaciones del Cibao, la cordillera central, la zona fronteriza y el suroeste.

Mientras que para el domingo y lunes se espera que el sistema frontal se estacione al norte del país, en aguas del Atlántico.

“El viento moderado del este-noreste transportará abundante humedad y el ambiente continuará bastante inestable por la incidencia de la vaguada en varios niveles de la tropósfera”, explicó la directora del Indomet.

Puntualizó que estas condiciones generarán episodios de lluvia dispersa durante la mañana hacia el sureste, noreste y norte, pero se intensificarán conforme avancen las horas con aguaceros.

Ratificó que hasta el martes se esperan acumulados de lluvias que podrían alcanzar los 250 milímetros.

“Ya para el miércoles no va a dejar de llover porque va a haber todavía inestabilidad, pero las lluvias se van a trasladar para el área de Puerto Rico, Las Antillas Menores, pero poco a poco se va a desplazar lentamente más hacia el este y entonces irá mejorando la situación”, detalló Ceballos.

Recomendaciones

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines ante posibles cambios en los niveles de alerta y aviso, debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas.