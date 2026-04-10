Defensa de fiscal Aurelio Valdez recusa jueza y aplazan audiencia de coerción sin fecha

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue aplazada, sin fecha fija, debido a que su defensa recusó a la jueza Isi Muñiz.

La defensa argumentó que esta habría participado en el proceso de investigación al autorizar el allanamiento y la entrega de dinero marcado con que el Ministerio Público detuvo en flagrante delito al imputado.

A la salida de la audiencia, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como un “grito desesperado” la recusación contra la jueza, al considerar que la misma busca retrasar el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público.

“La defensa actúa de esa manera ante la imposibilidad de rebatir los hechos y las evidencias irrefutables que posee el Ministerio Público”, afirmó Camacho.

Indicó también que en dos audiencias anteriores los abogados habían formulado “pedimentos ante la jueza” sin objetarla y que los argumentos utilizados ahora ya eran conocidos desde entonces.

“La defensa ha venido con un absurdo de recusar a una jueza a la que ellos en dos audiencias anteriores le hicieron pedimento”, expresó.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio PúblicoLD

Camacho explicó que, una vez la Suprema Corte de Justica decida si acoge o no la recusación de la magistrada Muñiz, se deberá fijar una nueva fecha para el conocimiento de la medida de coerción contra el fiscal.

Asimismo, afirmó que espera que la Suprema resuelva “en muy poco tiempo” debido a que la recusación carece de fundamento.

Reiteró además que el Ministerio Público mantendrá su solicitud de prisión preventiva y que seguirá actuando “con la misma firmeza” para que los acusados de corrupción enfrenten las consecuencias ante los tribunales.