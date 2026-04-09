Tristeza y dolor imperan en actos conmemorativos por aniversario de la tragedia del Jet Set

Hace un año, distintas personas se acercaron al centro nocturno Jet Set para disfrutar de "la voz más alta del merengue", Rubby Pérez. Sin embargo, el desplome del techo a las 12:44 de la madrugada lo cambió todo.

Un total de 236 personas y alrededor de 180 heridos fueron afectados por el infortunio que conmosionó el país el 8 de abril de 2025.

Este jueves, un año después del siniestro, familiares, amigos y sobrevivientes se acercaron a los alrededores de la zona cero para estar presentes en los actos conmemorativos por el aniversario de la tragedia.

Con fotos, arreglos florales, camisetas personalizadas y vestidos de blanco y negro hicieron acto de presencia en esta fecha significativa.

Además, los familiares expresaron lo complicado que ha sido seguir adelante con la ausencia de sus seres queridos.

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"Hay muchas personas que están sufriendo mucho, que perdieron muchos seres queridos y esto ha sido muy difícil", expresó con aflicción Gibrandy Pineda, quien perdió a su pareja de Omar Ogando, junto a otros 235 fallecidos.

El altar que rinde homenaje a las víctimas, estuvo adornado por flores blancas, corazones de barro y carteles con fotografías y nombres de los 236 fallecidos.