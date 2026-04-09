Salud Pública niega que en el país circule nueva variante del covid-19; dice circulan varios virus

El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha no existe evidencia de circulación en República Dominicana de la subvariante BA.3.2 del SARS-CoV-2, denominada “Cicada”.

En una nota de prensa indicaron que, de acuerdo con los datos generados por el sistema nacional de vigilancia centinela y la red de laboratorios, “no se ha identificado la presencia de esta subvariante en el país, manteniéndose una vigilancia epidemiológica activa, continua y basada en evidencia para la detección oportuna de variantes emergentes”.

Durante las primeras 12 semanas epidemiológicas de 2026, se ha observado una dinámica de circulación sostenida de virus respiratorios, con predominio de influenza A (H1N1 y H3N2) e influenza B, esta última abordada mediante una estrategia de vacunación iniciada a finales del año anterior, orientada a reducir la carga de enfermedad en la población.

También se ha registrado la presencia de otros virus respiratorios como adenovirus y parainfluenza, lo que muestra que varios virus están circulando al mismo tiempo, de acuerdo con lo que se espera en esta época del año.

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, destacó que “la vigilancia centinela que implementamos a nivel nacional nos permite mantener una detección temprana y oportuna de eventos respiratorios, incluyendo la identificación de nuevas variantes, lo que fortalece la capacidad de respuesta del sistema de salud”.

En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública “reafirma que la toma de decisiones se sustenta en datos epidemiológicos en tiempo real, integrando información de los servicios de epidemiología hospitalaria, las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), y la red nacional de laboratorios”.

Como medidas preventivas generales ante la circulación de virus respiratorios, se recomienda a la población el lavado frecuente de manos, especialmente antes de comer y después de usar el baño.

También se recomienda el uso de mascarilla en presencia de síntomas respiratorios. Además, se debe mantener distanciamiento físico en caso de enfermedad y acudir oportunamente a los servicios de salud ante signos de alarma.