“No vamos a pedir justicia, vamos a exigir justicia”, dice el padre Rogelio por tragedia del Jet Set

A un día de haberse cumplido un año de la tragedia del Jet Set que costó la vida de 236 personas, se realizó la misa conmemorativa en memoria de las víctimas que fallecieron aquella madrugada y en apoyo de los familiares que viven las secuelas de aquel 8 de abril del 2025.

Pasadas las 10:00 de la mañana, la eucaristía se inició y fue presidida por el padre Rogelio Cruz de la Diócesis Padre Montesinos.

"¿Qué es lo que pedíamos? ¿Qué seguimos pidiendo? ¿Qué vamos a seguir pidiendo?", expresó Cruz mientras los presentes mencionaban una sola palabra: "Justicia".

"Hoy hacemos el compromiso, no vamos a pedir justicia, ya no pedimos justicia, vamos a exigir justicia. Yo estoy llamando a que asumamos una actitud valiente de que no nos arrebaten la memoria de nuestros seres queridos", acotó el religioso de manera eufórica.

De igual forma, Cruz cuestionó la actitud de la familia Espaillat desde el principio del proceso judicial y realizó un llamado a las figuras políticas de la nación a través de dos preguntas: "¿Dónde están los políticos de este país?".

"¿Por qué la actitud de la familia? ¿Por qué esa actitud tan lejana de la realidad y de lo que ha pasado ahí? ¿Por qué esa actitud de defensa cuando se debió reconocer? Está demostrado con los vídeos que han salido que hubo no solamente negligencia, sino irresponsabilidad", indicó.

Además, Cruz aseguró que los involucrados en la tragedia están "desamparados", debido a que el Código Procesal Penal los coloca "en un bajadero que no tiene fin".

"El Código Procesal Penal lo que presenta es una burla. Estamos desamparados en estos representantes, estamos desamparados en la justicia. El mismo Código nos pone en un bajadero que no tiene fin", aseveró.

Al acto conmemorativo asistieron amigos, familiares y afectados por el infortunio vestidos de negro y blanco. Además, en sus manos se tenían flores, carteles y camisetas con los rostros de los difuntos.

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