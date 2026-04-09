Leonel Fernández: Fuerza del Pueblo aún no recibe invitación al diálogo por crisis en Medio Oriente

El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, informó que hasta la fecha esa organización política no ha recibido una invitación oficial por parte del Gobierno para participar en el diálogo nacional convocado por el presidente Luis Abinader.

Dicho encuentro busca abordar la postura dominicana frente al escalamiento del conflicto armado en Medio Oriente.

Fernández sostuvo que, ante la ausencia de una convocatoria formal y de detalles específicos sobre la agenda, el partido no puede fijar una posición definitiva sobre su asistencia.

Leonel Fernández habló en esos términos, tras asistir a la conferencia del Poder Judicial 2026, que se desarrollará del 9 al 11 de abril en la Ciudad Judicial Santo Domingo Este y que contó con la presencia del presidente Luis Abinader.

Desmiente rechazo de la oposición

El presidente de la FP también salió al frente de las versiones que circulan sobre una supuesta negativa de los partidos de oposición a integrarse a la mesa de diálogo.

Fernández calificó estos rumores como especulaciones y subrayó que es imposible rechazar o aceptar algo que no ha sido formalizado. No existe un documento o invitación oficial recibida por el partido.

Reunión informativa

Dijo que el próximo miércoles se recibirá a una delegación gubernamental para conocer los pormenores del proceso.

"No se ha recibido ninguna invitación formal. Se ha pautado para el miércoles de la semana próxima recibir una delegación del Gobierno para que nos expliquen de qué se trata”, puntualizó el dirigente.

Fernández afirmó que será el miércoles cuando puedan conocer los detalles y entonces fijar una posición responsable.