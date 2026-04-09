Homenajes y muestras de apoyo fueron parte del acto conmemorativo por tragedia Jet Set

Con la interpretación de la canción "Cuando un amigo se va" inició el acto conmemorativo por los afectados que dejó la tragedia ocurrida en el Jet Set.

El infortunio provocó la muerte de 236 personas y generó que alrededor de 180 personas sufrieran heridas, debido a la caída del techo del centro nocturno.

Los familiares, amigos, conocidos y sobrevivientes se acercaron a los alrededores del lugar vestidos de negro y blanco.

El dolor y la tristeza eran dos emociones que se sentían de manera constante entre los presentes que sostenían fotos para rendir homenaje a sus difuntos.

Durante el acto conmemorativo se escucharon canciones de Rubby Pérez, merenguero que pereció bajo los escombros del techo del Jet Set. Además, melodías cristianas y mensajes de aliento fueron parte del acto.

Agradecimientos

En una parte de los actos de homenaje, Cristóbal Moya, uno de los sobrevivientes, reconoció la labor de los rescatistas que se acercaron al Jet Set después de que ocurrió el hecho. El operativo que realizaron los brigadistas se extendió a través de 59 horas de trabajo continuo.

Asimismo, Moya hizo mención de los organismos de socorro tanto nacionales como internacionales que se entregaron a la causa.

"Reconocer a los héroes anónimos que hicieron lo posible para salvar vidas, poniendo en peligro su seguridad y su vida. Su entrega representa el verdadero espíritu de solidaridad y amor al prójimo", comentó Moya.

De igual forma, llamó a las autoridades a seguir equipando a los organismos de socorro del país.

"Le pido a las autoridades que los sigan equipando; sin equipo, su labor sería muy difícil", finalizó.

Reconocimientos

Por otro lado, el Movimiento Justicia Jet Set entregó dos reconocimientos para distinguir las labores de Ana María Ramírez, líder del movimiento, y del padre Rogelio Cruz.

"Después del ocho tendremos muchas más actividades, esto no termina aquí... Todos los que ahí fallecieron serán siempre recordados y nosotros seremos su voz", explicó María Ramírez después de recibir la gratitud.

"Yo insisto en que todo el sobreviviente tiene que ser voz de los que fallecieron y los sobrevivientes que estemos mejor debemos ayudar", agregó.

El acontecimiento culminó con varias interpretaciones de los éxitos de Rubby Pérez; uno de ellos fue "Sobreviviré".

Se espera que a las 5:00 de la tarde de este jueves se realice una eucaristía a cargo del monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, arzobispo coadjutor de Santo Domingo.