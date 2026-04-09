Gobierno comenzará este viernes reuniones con líderes políticos sobre crisis de Medio Oriente

El Gobierno Dominicano iniciará este viernes las reuniones con los líderes políticos en búsqueda de lograr un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El ministro José Ignacio Paliza habló del tema tras el primer encuentro con empresarios realizada en el Ministerio de la Presidencia.

Paliza indicó que este viernes serán recibidos por el exmandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina; y próximo miércoles visitarán al también exmandatario y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

"Este es un momento que nos une a todos y que nos obliga a todos. No es un momento de valores políticos. Ahora, es evidente que son ellos los principales representantes de la oposición dominicana que siempre han estado ahí cuando en algún momento nación, en algún momento país, se ha requerido de consulta, de conversación, de apoyo, de sugerencias. Hay temas que nos une a todos", manifestó Paliza.

El ministro no ofreció detalles sobre la ahora y el lugar de encuentro dónde se realizarán esas reuniones.

El pasado domingo el presidente Abinader instruyó a los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, Magín Díaz; e Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; a convocar los diálogos para lograr un consenso nacional. Hasta las primeras horas de este jueves, ambos partidos no habían recibido la invitación oficial de parte del Poder Ejecutivo.

"Esta es una crisis que no es nuestra, pero que nos está afectando, que afecta a los bolsillos de todos los dominicanos y dominicanas, en que el gobierno tiene algunas capacidades pero limitadas, pues nos une a todos", exclamó Paliza.