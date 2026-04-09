Coordinador de Participación Ciudadana advierte sobre el riesgo de dilación en el caso "Jet Set

Francisco Álvarez, coordinador de Participación Ciudadana, expresó su preocupación por la lentitud que podría enfrentar el proceso seguido a los propietarios de la discoteca Jet Set.

El jurista sostuvo que la justicia dominicana enfrenta un “gran reto” para evitar que este expediente se convierta en otro ejemplo de impunidad por dilación procesal.

Álvarez recordó que los antecedentes en casos de corrupción y procesos de alto perfil no son alentadores. Citó como ejemplo negativo el caso de Jean Alan Rodríguez, donde la defensa presentó 94 aplazamientos solo para superar la etapa preliminar.

“Lo que queremos es que no le pase lo mismo. Que el caso sea conocido diligentemente, no aceleradamente, sino ágilmente. Justicia tardía es justicia denegada”, afirmó Álvarez.

Al ser preguntado sobre una posible intervención de los poderes políticos o económicos para influir en el dictamen, el coordinador de Participación Ciudadana se mostró optimista debido al alto nivel de visibilidad pública que tiene el proceso.

Según Álvarez, el escrutinio de la sociedad hace “muy difícil” que factores externos determinen el rumbo del caso de manera arbitraria.

La propuesta: Un acuerdo penal abreviado

Como una salida eficiente y justa, Álvarez sugirió que la mejor estrategia para los imputados sería buscar un acuerdo de juicio penal abreviado con el Ministerio Público.

Mencionó que la propuesta incluiría que los acusados acepten toda la responsabilidad penal, la imposición de la pena máxima para el homicidio involuntario (dos años) y evitar que las víctimas sufran nuevamente al cerrar el caso rápidamente.

Aunque algunos juristas han planteado la posibilidad de elevar la calificación a homicidio voluntario para buscar una pena mayor, Álvarez señaló que, bajo los lineamientos actuales del caso, el acuerdo basado en el máximo de la pena por homicidio involuntario sería la vía más viable para garantizar que se haga justicia de manera oportuna.