Extienden hasta el viernes cierre de tramo de la avenida Independencia por actos del Jet Set

Por motivo al memorial de las 236 víctimas de la tragedia en Jet Set, la Alcaldía del Distrito Nacional mantendrá cerrada la avenida Independencia hasta el mediodía de este viernes.

A través de un comunicado, la entidad municipal junto con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) explicó que esta disposición se produce debido a la suspensión de los actos de aniversario, cancelados por los aguaceros.

“Esta medida responde a la posposición de los actos conmemorativos en memoria de las víctimas del Jet Set, reprogramados para mañana, 9 de abril, debido a las condiciones climáticas”, reseña el mensaje.

Indicó que pasada de las 12.00 pm se dará la apertura al flujo vehicular de la avenida de la Salud del Distrito Nacional.

Actos conmemorativos

Tras cumplir un año de aniversario de aquella tragedia en la discoteca Jet Set, desde la noche del 7 de abril, familiares de las víctimas iniciaron los actos conmemorativos para recordar a sus seres queridos con homenajes, vigilias y misas.

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Además, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) declaró duelo municipal para el miércoles 8 de abril, enmarcando que por esto las banderas ondearán a media asta en memoria de las víctimas.

“Nuestras banderas ondearán a media asta este miércoles 08 de abril en conmemoración del primer aniversario de este lamentable suceso, que ha enlutado a familias y ha conmovido a toda la sociedad”, cita en un comunicado.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.