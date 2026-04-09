Alrededor de 80 mil personas quedaron sin suministro de agua por las lluvias, dice la Caasd

El director de Operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), ingeniero Luis Salcedo, informó que alrededor de 70 a 80 mil personas fueron afectadas con la interrupción del suministro de agua potable producto de las precipitaciones del miércoles.

Señaló que fueron afectados los residenciales Ciudad Satélite, Villa Linda III, La Guáyiga, parte del municipio de Los Alcarrizos, en sectores como El Tamarindo, El Progreso, Hato Nuevo.

Asimismo, explicó que en algunos ríos se produjeron “eventos”, como en el río Haina, donde se inundó la obra de toma, al igual que en el río Isabela y en el acueducto Isa-Mana, donde se produjo una crecida “extraordinaria”.

“Esto hizo que La Isabela y Haina salieran porque las tomas estaban inundadas e Isa-Mana, que es una toma directa sobre el río, un acueducto que data desde 1928, los niveles de turbidez de agua incrementaron de manera excesiva. Al día de hoy, el sistema Haina ya entró en servicio; en el sistema Isabela todavía anoche permanecía la toma inundada; ya los niveles bajaron”, explicó Salcedo.