A un año de la tragedia
Con abrazos, fotografías y pancartas: recuerdan a las víctimas del Jet Set
En medio del duelo colectivo, la presencia de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, llamó la atención de los presentes al tomarse el tiempo de acercarse a las familias, ofrecerles el pésame, abrazarlas y consolarlas en el momento difícil.
Entre lágrimas, silencio y gestos de profundo dolor, sobrevivientes, familiares y allegados se reunieron para conmemorar el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, en un acto cargado de simbolismo y memoria.
En medio del duelo colectivo, la presencia de la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, llamó la atención de los presentes al tomarse el tiempo de acercarse a las familias, ofrecerles el pésame, abrazarlas y consolarlas en el momento difícil.
El lugar se transformó en un espacio de recogimiento y homenaje, ya que flores blancas fueron cuidadosamente colocadas, simbolizando las 236 vidas perdidas; mientras que pancartas con fotografías y mensajes recordaban los rostros y las historias de quienes ya no están.
Muchos asistentes vestían suéteres personalizados con imágenes y nombres de sus familiares, llevando consigo la memoria de sus seres queridos como una forma visible de amor.
A los alrededores, decenas de velones permanecían, algunos consumidos por el paso de las horas, otros recién colocados por familiares que llegaban en silencio para orar o permanecer unos minutos frente a la memoria de quienes perdieron la vida.
Las fotografías, nombres y mensajes escritos con dolor, crearon una escena profundamente conmovedora.
Las paredes y espacios cercanos estaban cubiertos de carteles y pancartas con frases que reflejaban tanto el amor como la exigencia de justicia.
Mensajes como “Siempre vivirás en nuestros corazones”, “No los olvidamos” y “Justicia para nuestros familiares” se repetían en distintos puntos del lugar, evidenciando que el duelo sigue presente y que la herida aún no cierra.
En la zona cero, también se observaron fotografías enmarcadas, rosarios colgados y pequeños altares improvisados, donde las personas colocaban flores, velas y objetos de recuerdo. Algunos familiares permanecían en silencio mirando los nombres de las víctimas, mientras otros se abrazaban, lloraban o rezaban, intentando encontrar consuelo en medio del dolor.
La escena estuvo marcada por un sentimiento colectivo de tristeza, pero también de unión y solidaridad. Cada detalle las flores, los velones, las pancartas y los suéteres personalizados reflejaba el esfuerzo de las familias por mantener viva la memoria de sus seres queridos y por no permitir que el tiempo borre su recuerdo.
A un año de la tragedia, el lugar sigue siendo un símbolo de duelo, pero también de amor y esperanza. Allí, entre lágrimas y abrazos, quedó claro que las víctimas no han sido olvidadas y que sus familias continúan firmes en su lucha por justicia.