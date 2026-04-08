Rescatan a hombre atrapado en alcantarilla en Santo Domingo Oeste

La Defensa Civil informó que rescatistas de esa entidad y miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional rescataron a un hombre que quedó atrapado en una alcantarilla.

El caballero, no identificado, fue rescatado de una alcantarilla en un residencial del sector Las Praderas en Santo Domingo Oeste.

Asimismo, fueron llevados a una zona segura diez adultos mayores que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que seguirán ocurriendo lluvias durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche, de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades.

Según el informe, para los días jueves y viernes, durante la mañana no se prevé que ocurran precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del país, solamente algunos chubascos aislados de corta duración.

La situación cambiará en la tarde, en donde se esperan lluvias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta varias provincias.

Las provincias en alerta amarilla son: San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

En alerta verde están el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, La Altagracia, Duarte, en especial el Bajo Yuna y Peravia.