Posponen para este jueves actos conmemorativos por primer aniversario de tragedia Jet Set

El Movimiento Justicia Jet Set pospuso para mañana jueves los actos conmemorativos por el primer aniversario de la tragedia de la discoteca que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridos.

Las actividades programadas para este miércoles 8 de abril se realizarán mañana, 9 de abril, en atención a las disposiciones de las autoridades por las fuertes lluvias registradas en algunas provincias desde la madrugada de este miércoles.

“El Movimiento Justicia Jet Set informa a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a todos los interesados, que por causas de fuerza mayor y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por las instituciones pertinentes, ha sido necesario posponer el acto conmemorativo pautado por el primer aniversario de la tragedia del Jet Set”, informaron a través de las redes sociales.

Los actos de hoy iniciarían a las 10:00 de la mañana con una misa presidida por el Padre Rogelio, seguida de un homenaje a las 11:00 de la mañana. Tras un receso para el almuerzo, los tributos continuarían de 2:00 a 5:00 de la tarde.

Finalmente, a las 7:00 de la noche, el arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán oficiaría la Santa Eucaristía para cerrar la jornada de duelo.

En el día de ayer, sobrevivientes y familiares de las victimas realizaron una vigilia con velas y cantos, en víspera de la hora que marcó un antes y después con el desplome, hace un año.

La tragedia

La tragedia del Jet Set ocurrió a las 12:44 de la madrugada del martes 8 de abril, dejando como saldo 236 fallecidos y alrededor de 100 heridos, conforme al informe del Ministerio Público, en su acusación formal en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y administradores de la discoteca.

El hecho ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, también víctima mortal, armonizaba la canción “De color de rosa”, en uno de los tradicionales lunes bailables del histórico lugar de diversión.