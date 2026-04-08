Ocoa: Más de 20 localidades incomunicadas en Rancho Arriba luego de crecida de río Nizao

Más de una veintena de localidades productivas de esta provincia siguen incomunicadas por la crecida repentina del río Nizao.

Desde el lunes, agricultores, estudiantes y otras personas no han podido ir a sus trabajos y estudios, debido a que los vehículos no pueden cruzar el paso por el río Nizao.

Entre esas comunidades están Montenegro y Los Quemados se incluyen: Hato Viejo, La Cienaguita, Carmona, Quita Sueño, Quita Pena, La Estrechura, La Yerba Buena, entre otras, informó a este medio el dirigente comunitario Juan Troncoso.

Indicó que el río Nizao por la zona de Montenegro no lleva altos volúmenes de agua, pero las lluvias siguen registrándose en el municipio productivo.

Piden inicio del puente

Asimismo, Troncoso pidió el inicio de los trabajos de construcción del puente sobre el río Nizao, una obra que lleva décadas siendo anhelada por los lugareños.

Manifestó que la compañía Rempart a cargo de la importante obra recibió un avance de los recursos para el inicio y aún no ha dado una explicación a la comunidad.

"Nos estamos preparando para salir a las calles a protestar", precisó.