Méndez responde a los que piden cambio de alerta: Hemos actuado como si estuviéramos en rojo

Ante el pedido de la población de que se varíe el nivel de alerta, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, indicó que el organismo ha estado trabajando desde las 5:00 de la mañana, “igual como si estuviéramos en alerta roja”.

El último reporte oficial del COE mantiene al Gran Santo Domingo en alerta verde, esto debido al informe del Instituto Dominicano de Meteorología.

Al conversar en el programa “El Despertador”, explicó que ese organismo actúa en base a un protocolo y el Gran Santo Domingo estaba en verde cuando ocurrió el evento; “ahora bien, la respuesta ha sido organizada y dada en su máximo esplendor”.

“No podemos ahora salirle a la población después que pasó el evento; mira, estamos en rojo”, dijo al explicar que parte de las acciones han sido suspender la docencia, habilitar el trabajo remoto y el socorro a diferentes personas del Gran Santo Domingo.

Expresó que, a pesar de los avances y los radares comprados por el Gobierno, por la forma de las precipitaciones es imposible predecir la cantidad de lluvia, debido a que, por el desarrollo vertical de las nubes “la ciencia no ha podido determinar su impacto”.

“Si a mí no me dicen la milimetría de lluvia que viene asociada a un evento, yo no te puedo emitir niveles de alerta correspondientes a esa milimetría que ocurrió. Es decir, yo no te puedo salir a ti después de las 6:00 de la mañana con una alerta roja, cuando yo no te dije antes que ocurriera el evento”, explicó.

Desde la madrugada de este miércoles, varias zonas del Gran Santo Domingo se encuentran inundadas debido a una vaguada que mantuvo precipitaciones durante toda la madrugada. Según los reportes, cada hora cayeron aproximadamente 45 milímetros de lluvia.