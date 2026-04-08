Más de mil viviendas afectadas y más de 5,000 personas desplazadas por lluvias

Las fuertes lluvias registradas este miércoles han provocado daños significativos en viviendas, comunidades e infraestructuras, dejando más de 1,000 viviendas afectadas.

De acuerdo con el reporte preliminar de daños emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), unos 1,024 hogares recibieron daños, de las cuales 32 resultaron totalmente destruidas y 23 parcialmente afectadas.

El organismo de rescate señaló que unas 5,120 personas fueron desplazadas y evacuadas .

Situación en las provincias

En el Distrito Nacional, la Defensa Civil informó que 19 personas fueron trasladadas al albergue oficial de la Escuela del Túnel, tras registrarse inundaciones urbanas y el aumento del caudal del río Isabela.

También se reportaron desbordamientos de las cañadas Arroyo Manzano, Aguacate y Los Girasoles, así como inundaciones en sectores como Ensanche Quisqueya y el kilómetro 13 de la Autopista Duarte.

En la provincia de Santo Domingo, las lluvias provocaron inundaciones en sectores como Los Girasoles, Los Alcarrizos, Manoguayabo, La Guáyiga, Los Ríos y los kilómetros 18 y 22 de la autopista Duarte, donde se reportaron personas atrapadas dentro de vehículos y viviendas.

En el municipio de Pedro Brand, 20 viviendas resultaron destruidas en el sector Eduardo Brito y 80 personas fueron desplazadas, mientras que en Villa Paraíso 600 viviendas fueron anegadas, dejando 2,400 personas desplazadas.

En el sector Los Coquitos, 50 viviendas resultaron inundadas, desplazando a 200 personas.

Asimismo, en Santo Domingo Oeste, organismos de socorro rescataron a tres miembros de una familia que se encontraban atrapados en su residencia, así como a cuatro personas en el Residencial Rosmil, una de ellas dentro de una alcantarilla, resultando todos ilesos.

En esa misma demarcación, la Cruz Roja Dominicana informó el fallecimiento de la niña Nashali María Alcántara, de un año y ocho meses de edad, tras el colapso de una pared perimetral en el sector Los Altos de Villa Verde. En el incidente resultó lesionada su madre, quien presentó fractura en una pierna.

En la provincia de San Cristóbal, el tramo carretero Cambita Garabitos-Los Cacaos, presenta múltiples obstrucciones por deslizamientos de tierra, dificultando la movilidad entre ambos municipios. Además, las comunidades de San Francisco, Cumía y La Jagüita permanecen incomunicadas por la crecida del río Yubazo.

También se reportó la destrucción y afectación de viviendas en distintos sectores por la crecida del río Nigua y el arroyo Pimentel, provocando el desplazamiento de decenas de personas.

En la provincia de Puerto Plata, se registraron inundaciones urbanas en el sector Los Félix, en el municipio de Imbert, sin reporte de viviendas anegadas.

En La Vega, específicamente en el municipio de Constanza, el desbordamiento del río Tireo mantiene en peligro a unas 30 viviendas, debido a la erosión del suelo provocada por las crecidas.

En Monte Plata, varias comunidades permanecen incomunicadas por el desbordamiento del río Ozama, incluyendo Peralvillo y La Cuaba.

En el municipio de Yamasá, la crecida del río Ozama mantiene incomunicado ese territorio con el distrito municipal Don Juan, mientras que otras comunidades presentan dificultades de acceso por la crecida del río Los Tubos.

Infraestructuras viales

En cuanto a la infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que brigadas fueron enviadas a distintas demarcaciones para realizar evaluaciones técnicas, tras reportarse la afectación de la carretera Padre Billini, kilómetro 8, en la provincia de San José de Ocoa, debido a un deslizamiento de la carpeta asfáltica provocado por las altas precipitaciones que debilitaron la sub-base, por lo que se procedió a señalizar y restringir el paso vehicular en el tramo afectado.

servicio de agua potable

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que 30 acueductos resultaron afectados, de los cuales 29 se encuentran fuera de servicio y uno parcialmente, impactando a 1 millón 529, quinientas sesenta y tres usuarios debido a las intensas lluvias.

De igual forma, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reportó que tres sistemas de agua, Isa Mana, Haina-Manoguayabo e Isabela, se encuentran fuera de servicio por turbidez del agua, fallas en los sistemas de alimentación eléctrica, daños en paneles y motores eléctricos provocados por inundaciones, lo que ha dejado 283 mil 136 viviendas sin servicio y 906 mil 39 usuarios afectados.

Las autoridades indicaron que el evento se mantiene en desarrollo y que continúan los levantamientos de información en todo el territorio nacional, especialmente en las provincias bajo alerta, mientras los organismos de emergencia se mantienen dando respuesta a las situaciones reportadas.