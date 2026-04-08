El Poder Judicial suspenden labores presenciales en el Gran Santo Domingo por las lluvias

El Consejo del Poder Judicial anunció la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales para este miércoles 8 de abril en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La medida busca salvaguardar la integridad de los usuarios y servidores ante las condiciones climáticas que afectan el territorio nacional.

A pesar de la suspensión presencial, la institución informó que se mantendrá la operatividad a través de los siguientes canales, audiencias virtuales, que se mantienen programadas según el calendario previsto, sin cambios.

Mientras que las audiencias presenciales serán aplazadas y reprogramadas por cada tribunal de acuerdo con la normativa de su materia.

Trámites Digitales

El portal Justicia.gob.do permanecerá habilitado para consultas y trámites legales de forma ininterrumpida, mientras que el personal capacitado para laborar a distancia continuará sus funciones de manera regular.

Para el resto del país, el servicio judicial se ofrecerá de manera habitual. No obstante, el Consejo ha exhortado a los jueces y juezas a tener especial consideración con los abogados y abogadas que puedan presentar incidentes o retrasos debido a dificultades en los traslados.

Por otro lado, las Oficinas de Atención Permanente y sus áreas de apoyo operarán con normalidad para garantizar la atención a casos de urgencia y asuntos de su competencia directa.

Esta disposición incluye también las operaciones del Registro Inmobiliario y las actividades de la Escuela Nacional de la Judicatura.