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La República

El Poder Judicial suspenden labores presenciales en el Gran Santo Domingo por las lluvias

Para el resto del país, el servicio judicial se ofrecerá de manera habitual, pero exhortan a los jueces tener consideración con los abogados que presentan dificultades en los traslados.

Fachada del edificio de la Procuraduría General de la República.

Fachada del edificio de la Procuraduría General de la República.

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Ramón Cruz BenzánSANTO DOMINGO, RD

El Consejo del Poder Judicial anunció la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales para este miércoles 8 de abril en los departamentos judiciales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La medida busca salvaguardar la integridad de los usuarios y servidores ante las condiciones climáticas que afectan el territorio nacional.

A pesar de la suspensión presencial, la institución informó que se mantendrá la operatividad a través de los siguientes canales, audiencias virtuales, que se mantienen programadas según el calendario previsto, sin cambios.

Mientras que las audiencias presenciales serán aplazadas y reprogramadas por cada tribunal de acuerdo con la normativa de su materia.

Trámites Digitales

El portal Justicia.gob.do permanecerá habilitado para consultas y trámites legales de forma ininterrumpida, mientras que el personal capacitado para laborar a distancia continuará sus funciones de manera regular.

Para el resto del país, el servicio judicial se ofrecerá de manera habitual. No obstante, el Consejo ha exhortado a los jueces y juezas a tener especial consideración con los abogados y abogadas que puedan presentar incidentes o retrasos debido a dificultades en los traslados.

Por otro lado, las Oficinas de Atención Permanente y sus áreas de apoyo operarán con normalidad para garantizar la atención a casos de urgencia y asuntos de su competencia directa.

Esta disposición incluye también las operaciones del Registro Inmobiliario y las actividades de la Escuela Nacional de la Judicatura.

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