Juan Manuel Méndez: “No hay forma de predecir estos eventos”

Citando unas declaraciones del meteorólogo John Morales, en el programa “El Despertador”, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, explicó que no existen herramientas que permitan predecir los milímetros de lluvia que impactaron el suelo la madrugada de este miércoles.

Recalcó que los “eventos” como este se producen por nubes de desarrollo vertical, lo que impide determinar la cantidad de milimetría de lluvia asociada a la vaguada.

“Ahora bien, esos eventos son impredecibles y lo vimos con una explicación que dio esta mañana el meteorólogo John Morales, que dice que no hay forma de predecir estos eventos, porque el calentamiento global, el cambio climático, ha provocado este tipo de situaciones”, indicó en rueda de prensa.

Recordó que los tres radares Doppler instalados en diferentes zonas no determinan estas precipitaciones, sino que hacen falta otras herramientas que “el Gobierno ha dispuesto de la misma y que están en la construcción”.

Méndez indicó que desde Semana Santa el Gran Santo Domingo se encuentra en alerta verde debido a las lluvias.

Aclaró que las precipitaciones que han impactado varias zonas del país desde la semana pasada mantienen el suelo saturado, lo que provoca que la corriente provoque las inundaciones.

Indicó que para el COE emitir o cambiar los niveles de alerta debe recibir un informe del Instituto Dominicano de Meteorología.

“El Indomet es el organismo técnico científico que le señala al Centro de Operaciones de Emergencia, mediante boletines, la milimetría de lluvia que puede ocurrir en el país”, dijo.

De acuerdo a los datos de la Cruz Roja, hasta el momento hay 250,000 familias afectadas por las lluvias, además de 1,124 viviendas afectadas en el Gran Santo Domingo y 2,700 en la provincia San Cristóbal.