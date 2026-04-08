Lluvias registra acumulados superiores a los 300 milímetros en sectores de la capital

En menos de 24 horas, las intensas lluvias superaron los 300 milímetros (mm) en el país. A su paso ha dejado vehículos, motores y viviendas tragadas por el agua y calles intransitables, en la capital y otras provincias.

Según los datos oficiales del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el Distrito Nacional ha sido una de las zonas más afectadas por los aguaceros.

Allí, sectores como el Ensanche Julieta registró acumulados de 314.0 milímetros de agua, Villa Marina 280.2, Serrallés 220.0, Los Jardines del Ser 200.9, Los Cacicazgos 181.6, Prolongación 27 de Febrero 180.9, La Agustina 124.9, Ensanche La Fe 123.7.

En tanto que en El Higüero, 112.0; Guaricano, 98.5; y en la provincia Duarte, 79.8.

Sectores con Acumulados de menos de 60 mm

En otras localidades del Gran Santo Domingo y en algunas provincias, los acumulados de agua se encuentran en un rango de 2.6 a 60 milímetros.

Por ejemplo, en el Centro de los Héroes reportaron hasta 62.6 mm; Sabaneta, en Santiago Rodríguez, 58.8; Ensanche Ozama en Santo Domingo, 48.2; Padre Billini, Distrito Nacional, 45.5; César Nicolás Penson, DN, 43.7; El Factor, en María Trinidad Sánchez, 41.7; Codia, DN, 38.0.

Para Baní, provincia de Peravia, se registraron 25.6 milímetros de agua. En Barraquito, provincia Duarte, 19.4; Jarabacoa, en La Vega, 18.4; y en El Tramarindo, 17.1, zona Franca Industrial, 14.8.

En sectores de Valverde como Santa Cruz de Mao, 18.0; Villa Olímpica, 18.0; Boca de Mao, 17.8; Hato Nuevo, 14.5; carretera Mao-Amina, 14.4.

En Sánchez Ramírez, 12.7; Los Montones, Sur en Santiago, 12.4; Arenoso, Duarte, 12.2; Las Canas, Monte Cristi, 11.8; Juan Dolio, San Pedro de Macorís, 11.8; Villa Vásquez, 11.4; La Ureña, en Santo Domingo, 11.1; Las Gordas, en María Trinidad Sánchez, 10.9; Rancho Arriba, en San José de Ocoa, 8.6; Sabana de La Mar, en Hato Mayor, 4.6; Maimón, Monseñor Nouel, 3.8; Alto Bandera en La Vega, 3.6; Presa de Taveras, 3.4; Sajoma en Santiago, 2.6.

Los Cocos en Bahoruco reportaron 2.4 milímetros de agua; en Samaná, 2.2; San José de Ocoa, 2.0; Capotillo en El Seibo, 1.8; El Lucero, en San Juan, 1.8; Walterio, en Monte Cristi, 1.6; Monción en Santiago Rodríguez, 1.6; Ciudad Juan Bosch, 1.4.

En Bucara y Hato del Yaque en Santiago, se registró un 0.8. En Bávaro, La Altagracia, 0.6; Cañada de Pedro Tomás en Monte Cristi, 0.6; Playa Bonita, en Samaná, 0.5. En el Puñal y las Placetas en Santiago 0.5.

En Miches, El Seibo, 0.4; Salomon Jorge en Monte Cristi, 0.4; y en Casa de Campo Marina, en La Romana, 0.3.

Hasta el momento, el resto de las localidades no mencionadas no han registrado acumulados de agua.

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