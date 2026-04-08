Empresas de transporte continúan labores pese a lluvias

Las principales empresas de transporte continúan movilizando pasajeros con normalidad, pese a las fuertes lluvias que impactan algunas provincias del país desde horas de la madrugada de este miércoles.

La empresa Caribe Tours, que tiene rutas que van a los distintos puntos, continúa laborando en horario normal, según constató Listín Diario.

Asimismo, Metro y Metro Pac tampoco registran retrasos en las salidas y llegadas de los autobuses.

En tanto, Transporte Espinal sí expresó tener retrasos en los autobuses, puntualizando que el autobús que salió a las 6:00 de la mañana desde Santo Domingo, programado para llegar a las 8:00 de la mañana a Santiago, pasadas las 9:00 no había llegado.

Informaron que algunos choferes han tenido que estacionarse por poca visibilidad por los aguaceros, así como desviarse, por lo que no tienen hora específica para movilizar pasajeros y envíos en lo que resta del día.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica que seguirán ocurriendo lluvias durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche, de moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades.

Según el informe, para los días jueves y viernes, durante la mañana no se prevé que ocurran precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del país, solamente algunos chubascos aislados de corta duración.

La situación cambiará en la tarde, en donde se esperan lluvias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta varias provincias.

Las provincias en alerta amarilla son: San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

En alerta verde están el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, La Altagracia, Duarte, en especial el Bajo Yuna y Peravia.