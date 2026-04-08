Embajada de EE.UU. en Santo Domingo está cerrada por las lluvias

La Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo informa que está cerrada el miércoles 8 de abril, por lo que están cancelados todos los servicios rutinarios, por las condiciones meteorológicas.

en un comunicado, publicado en sus redes sociales, la entidad expresa que los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia pueden comunicarse al 809-567-7775.

“Se recomienda mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, del tránsito y los efectos del agua a través de medios de noticias oficiales y de los organismos de emergencia del gobierno Dominicano como el COE (en español) http://www.coe.gob.do/o mediante su aplicación móvil "alertaCOE ".

Explica que el Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) opera con capacidad limitada y recomienda a los solicitantes evitar viajes potencialmente peligrosos.

“Quienes no puedan asistir a sus citas hoy recibirán instrucciones del Centro de Servicio de Citas para Visas sobre cómo reprogramarlas” dice la nota.

Mientras que, los servicios rutinarios y asistencia para ciudadanos americanos en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana estarán operando, en función de las condiciones meteorológicas actuales según lo permitan las condiciones del tiempo.