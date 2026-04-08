Edesur informa averías provocadas por fuertes lluvias

Edesur Dominicana informó que las fuertes lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles impactaron el sistema eléctrico, provocando averías.

En ese sentido, la empresa distribuidora de electricidad precisó que las lluvias han originado averías en las subestaciones Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, del Distrito Nacional; del kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa, dejando como resultado la interrupción del servicio de electricidad en distintas zonas.

Asimismo, ha adoptado medidas preventivas, desenergizando algunos sectores para garantizar la seguridad de sus clientes frente al peligro por las inundaciones.

Edesur informó que desplegó un operativo de equipos técnicos y brigadas que trabajan en solucionar los incidentes.

“En ese sentido, Edesur ha desplegado un amplio operativo de equipos técnicos y brigadas que trabajan intensamente para solucionar los incidentes, con el objetivo de restablecer el suministro en los lugares afectados”, precisa el comunicado.