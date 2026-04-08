Se desborda el río Lebrón e inunda varias zonas; restringen paso en Autopista Duarte

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que, debido al desbordamiento del río Lebrón, restringió el paso vehicular en la Autopista Duarte, desde el kilómetro 20 al 22.

De acuerdo a varios reportes que llegan a Listín Diario, la zona se encuentra totalmente inundada, afectando casas, negocios y vehículos.

Un video muestra que el cauce se ha extendido varios metros, ocasionando en horas de la madrugada inundaciones hasta el kilómetro 18, afectando la bomba Texaco y el grupo Modesto.

En las imágenes también se observan vehículos varados por las lluvias que se mantienen en la zona desde la noche del martes.

Según el reporte de la Digesett se han implementado medidas preventivas de desvío en la zona, a fin de garantizar la seguridad de los conductores.

“Exhortamos a la ciudadanía a tomar rutas alternas y mantenerse atentos a las indicaciones de nuestros agentes”, indicaron.