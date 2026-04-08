¡Atención usuarios! Pasaportes suspende labores en siete oficinas por fuertes aguaceros

Tras el paso de las intensas lluvias registradas en las últimas 12 horas, la Dirección General de Pasaporte (DGP) suspendió las labores en siete oficinas del Gran Santo Domingo.

A través de un comunicado publicado en sus plataformas digitales, la entidad informó la paralización de sus servicios en: la sede central, ubicada en la avenida doctor Fernando Alberto Defilló esquina avenida John F. Kennedy, Centro de los Héroes, Occidental Mall, Colina Centro, Parque del Este y en las plazas comerciales Sambil y Megacentro.

La institución aseguró que las citas previamente agendadas estarán garantizadas y serán flexibles, para que puedan asistir en el momento que les sea posible.

Al tiempo, exhortó a la población a mantenerse atenta a nuestros canales oficiales para nuevas actualizaciones.

“La seguridad de nuestros colaboradores y usuarios es nuestra prioridad”, reseña el mensaje de la Dirección General de Pasaporte.

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