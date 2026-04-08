A un año de la tragedia del Jet Set, familia de Nelsy Cruz clama justicia

A un año del desplome del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos, la familia de la exgobernadora de Monte Cristi Nelsy Cruz, clamó por justicia y espera que les caiga todo el peso de la ley a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat.

Durante la celebración de una misa para conmemorar el aniversario de fallecimiento de la exgobernadora Nelsy Cruz, su hermano, el exjugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz, dijo que todo el país está clamando para que se haga justicia y que se puede llegar hasta las últimas consecuencias en el hecho que enlutó a la República Dominicana.

Dominga Martínez, madre de Nelsy Cruz, manifestó bajo lágrimas que este año ha sido un calvario, sufrimiento, tristeza y noches sin dormir por tener el corazón destrozado.

“Queremos justicia, que caiga el que tiene que caer, que son Antonio Espaillat y su hermana; el Jet Set tiene que pagar. ¡Justicia queremos!”, expresó Dominga Martínez al ser entrevistada por miembros de la prensa.

Cruz, desde los escombros realizó una última llamada al presidente de la República, Luis Abinader, lo que movilizó rescatistas y ambulancias hasta la zona del desastre.

Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenar la apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 fallecidos y 180 heridos, será el 20 de abril del presente años que los hermanos Espaillat comparecerán nueva vez ante la justicia.