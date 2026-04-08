“Hace un año todo cambió de golpe”: Esposa de Octavio Dotel lo recuerda a un año de su muerte

Al cumplirse un año este miércoles de la tragedia Jet Set, Massiel Javier de Dotel, esposa del expelotero de grandes ligas Octavio Dotel, reflexionó en lo difícil que han sido estos 12 meses con la ausencia de su compañero de vida, uno de los 236 fallecidos del siniestro.

“Los 12 meses más difíciles de nuestras vidas”, inicia la publicación compartida en redes sociales junto a fotos de la pareja.

Javier expresó que hace un año recibió una llamada que marcó un antes y un después en su vida, con la noticia del desplome del centro nocturno en el que se encontraba Dotel, como lo hizo por más de 20 años.

“Hace un año, todo cambió de golpe, al recibir esa llamada que me decía que se había caído el techo del Jet Set y que tú estabas ahí, debajo de los escombros… ironía de la vida, tu último suspiro fue en ese lugar, donde por más de 20 años fuiste tan feliz, cliente fiel, tan leal, tan gente…”, escribió.

Javier expresó su deseo de que Dotel estuviera presente para poder contarlo todo lo que ha acontecido desde aquel 8 de abril.

“Si estuvieras aquí, para poder contarte todo lo que ha pasado, todo lo que hemos atravesado, escuchado y vivido… si estuvieras aquí”, expresó.

Agradeció a quien fue su esposo por la felicidad compartida, los recuerdos y las enseñanzas. “Gracias por todo, nos hiciste inmensamente felices. De ti nos quedan los recuerdos y la mayor enseñanza, como siempre nos decías: Sean felices, sin hacerle daño a nadie”, se lee.

Massiel Javier ha recordado a su esposo en diferentes publicaciones, donde ha expresado el dolor que le ha provocado su ausencia y el amor que aún le profesa.

El destacado beisbolista fue una de las 236 víctimas mortales del siniestro que además provocó lesiones en 180 personas.

Ella también se querelló formalmente contra los propietarios de la discoteca Jet Set y reclama el pago de una indemnización de 300 millones de pesos.