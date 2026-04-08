Abinader habla en el COE sobre asistencia a afectados por lluvias; confirman una niña fallecida

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 17 provincias en alerta, debido a la incidencia de una vaguada que ha provocado fuertes lluvias desde la madrugada de este miércoles.

En alerta amarilla se encuentran Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Distrito Nacional y Santo Domingo.

Mientras que en alerta verde se encuentran Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Monte Plata, Dajabón, La Altagracia, Barahona, Santiago, Puerto Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y La Vega.

Juan Manuel Méndez, director del COE, expresó que las lluvias continuarán con menos frecuencia en la capital, pero se trasladarán a la zona oeste del país hacia San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia y Azua.

“Por lo que le pedimos a la población en alto riesgo, en las provincias alertadas y en el resto del país, darle un estricto seguimiento al parte meteorológico del Indomet, al igual también a los lineamientos que emanen de los organismos de protección civil”, expresó.

Méndez a su vez confirmó el fallecimiento de una menor a consecuencia de las lluvias, en Santo Domingo Oeste.

Evaluación de daños

El gobierno central evalúa los daños registrados por las precipitaciones, especialmente en la provincia Santo Domingo Oeste y en Los Alcarrizos, donde se ha dispuesto, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), la entrega de ayuda a los afectados.

El presidente Luis Abinader, precisó en la rueda de prensa que desde horas de la madrugada están movilizando el gobierno, con los organismos que componen el COE, con la intención principal de preservar vidas humanas.

El mandatario señaló que a través del DASAC gestionan la entrega de alimentos calientes y crudos. De igual forma ayudarán a familias vulnerables que han sufrido la pérdida de enceres del hogar, consecuencia de las lluvias.