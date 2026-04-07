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La República

Moisés Ayala Pérez

Senador de Barahona dice llamado del LISTÍN sobre ampliació de autovía del Sur coincide con proyecto

Explicó que el 4 de marzo de 2024 presentó un proyecto de resolución, aprobado a unanimidad en el Senado de la República Dominicana, en el que solicitó ampliar a cuatro carriles varios tramos carreteros de la región.

Senador por la provincia de Barahona, Moisés Ayala Pérez.

Senador por la provincia de Barahona, Moisés Ayala Pérez.Fuente Externa

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Benny RodríguezBarahona, RD

El senador por esta provincia, Moisés Ayala Pérez, afirmó que el llamado del LISTÍN DIARIO para ampliar a cuatro carriles la autovía del Sur coincide con una iniciativa suya sometida y aprobada en el Senado en marzo de 2024.

El legislador indicó que respalda el planteamiento del medio, al considerar necesaria la intervención de la carretera Sánchez, vía que conecta a diez provincias del Sur de la República Dominicana.

Explicó que el 4 de marzo de 2024 presentó un proyecto de resolución, aprobado a unanimidad en el Senado de la República Dominicana, en el que solicitó ampliar a cuatro carriles varios tramos carreteros de la región.

“Nosotros en 2024 sometimos un proyecto de resolución en el que solicitamos ampliar a cuatro carriles las circunvalaciones de Baní y Azua, así como otras infraestructuras viales del Sur”, expresó.

La iniciativa contempla solicitar al presidente Luis Abinader priorizar la autovía del Sur en los tramos Baní-Azua-Barahona, Azua-San Juan, Barahona-Pedernales y Barahona-Bahoruco-Independencia.

El proyecto establece su ejecución en dos etapas. La primera incluiría los tramos Baní-Azua-Barahona y Azua-San Juan, mientras que la segunda abarcaría Barahona-Pedernales, Barahona-Bahoruco-Independencia y San Juan de la Maguana-Elías Piña.

El congresista señaló que persisten condiciones críticas en varias vías del Suroeste, incluyendo las que conectan Barahona con Azua, Neyba, Jimaní y Pedernales.

También mencionó el tramo conocido como “El Derrumbao”, en la zona de San Rafael, el cual presenta dificultades para el tránsito hacia la región costera y la provincia Pedernales.

Indicó que, ante esa situación, los conductores utilizan la ruta alterna por el municipio de Polo, lo que incrementa el tiempo de desplazamiento y los costos operacionales.

El senador reiteró la necesidad de ejecutar estas obras con carácter prioritario, debido a su impacto en la seguridad vial y la conectividad regional.

En ese contexto, la tarde del pasado martes se registraron taponamientos en las zonas de Azua y Baní, que afectaron el flujo vehicular. Pasajeros de empresas como Empresa de Transporte de Pasajeros de Barahona y Caribe Tours, así como de otras provincias del Sur y Suroeste, resultaron impactados por la congestión.

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