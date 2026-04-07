Senador de Barahona dice llamado del LISTÍN sobre ampliació de autovía del Sur coincide con proyecto

El senador por esta provincia, Moisés Ayala Pérez, afirmó que el llamado del LISTÍN DIARIO para ampliar a cuatro carriles la autovía del Sur coincide con una iniciativa suya sometida y aprobada en el Senado en marzo de 2024.

El legislador indicó que respalda el planteamiento del medio, al considerar necesaria la intervención de la carretera Sánchez, vía que conecta a diez provincias del Sur de la República Dominicana.

Explicó que el 4 de marzo de 2024 presentó un proyecto de resolución, aprobado a unanimidad en el Senado de la República Dominicana, en el que solicitó ampliar a cuatro carriles varios tramos carreteros de la región.

“Nosotros en 2024 sometimos un proyecto de resolución en el que solicitamos ampliar a cuatro carriles las circunvalaciones de Baní y Azua, así como otras infraestructuras viales del Sur”, expresó.

La iniciativa contempla solicitar al presidente Luis Abinader priorizar la autovía del Sur en los tramos Baní-Azua-Barahona, Azua-San Juan, Barahona-Pedernales y Barahona-Bahoruco-Independencia.

El proyecto establece su ejecución en dos etapas. La primera incluiría los tramos Baní-Azua-Barahona y Azua-San Juan, mientras que la segunda abarcaría Barahona-Pedernales, Barahona-Bahoruco-Independencia y San Juan de la Maguana-Elías Piña.

El congresista señaló que persisten condiciones críticas en varias vías del Suroeste, incluyendo las que conectan Barahona con Azua, Neyba, Jimaní y Pedernales.

También mencionó el tramo conocido como “El Derrumbao”, en la zona de San Rafael, el cual presenta dificultades para el tránsito hacia la región costera y la provincia Pedernales.

Indicó que, ante esa situación, los conductores utilizan la ruta alterna por el municipio de Polo, lo que incrementa el tiempo de desplazamiento y los costos operacionales.

El senador reiteró la necesidad de ejecutar estas obras con carácter prioritario, debido a su impacto en la seguridad vial y la conectividad regional.

En ese contexto, la tarde del pasado martes se registraron taponamientos en las zonas de Azua y Baní, que afectaron el flujo vehicular. Pasajeros de empresas como Empresa de Transporte de Pasajeros de Barahona y Caribe Tours, así como de otras provincias del Sur y Suroeste, resultaron impactados por la congestión.