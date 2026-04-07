Santiago Tejedor dicta conferencia “Contar el mundo: claves humanas de la narrativa transmedia”

En la era de la inmediatez, donde los usuarios de internet y redes sociales suelen deslizar de una publicación a otra en ocho segundos, retener la atención de la audiencia se ha convertido en un desafío para el periodismo.

El director del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Santiago Tejedor, cuenta cómo, ante la avalancha de contenidos que se publican cada minuto en internet, podemos lograr destacar y conectar con las personas. Su posición es muy clara: contar historias.

Durante la conferencia “Contar el mundo: claves humanas de la narrativa transmedia” organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Tejedor calificó la “historia” como la palabra mágica de lo que los comunicadores deben hacer hoy y en el futuro.

“Este es el elemento clave de hoy y también a partir de mañana de lo que podemos y debemos hacer como comunicadores. El ser humano desde que habita el planeta Tierra vive enamorado de las historias”, sostuvo.

¿Por qué contar historias? El conferencista hace énfasis en algo clave: a las personas les gusta escuchar historias, les gusta contarlas, pero también emocionan.

El periodista no se refiere a contar las típicas historias desde lo superficial, sino a contar el mundo desde lo humano. Destaca que elementos como la curiosidad, la mirada humanista y el storytelling emocional pueden ayudar a crear historias que permitan que las personas presten su atención en el mundo en la época de la saturación informativa.

Durante la conferencia, Tejedor compartió con la audiencia un recorrido de sus viajes por el mundo, y desde Etiopía hasta República Dominicana, todos los destinos dejaron ilustrada una historia humana.

Citando a Gabriel García Márquez, quien definió la crónica o el reportaje como "un cuento, pero de verdad", Tejedor invitó a los periodistas a ser “contadores de cuentos, pero de verdad”.

Asimismo, para contar historias, llamó a buscar lo distinto, pero también lo que nos asemeja como seres humanos, lo que nos recuerda que somos muy parecidos. Ante esto, sostuvo que es de importancia conocer las emociones que más y mejor se viralizan en redes sociales.

“Esto lo tiene que conocer todo comunicador. Porque cuando construimos una historia, planteamos una historia, yo siempre digo que detrás de una buena historia hay una buena búsqueda que se hace previamente, un trabajo exploratorio necesario”, afirmó.

Para Tejedor, el planeta necesita historias que reconecten, y esto se logra a través de la emoción del “amar”.

Para esto puso de ejemplo el caso del mono, Punch y su peluche, el cual acaparó toda la atención en internet por ser huérfano y ver como su refugio, un peluche de la empresa IKEA. El conferencista refirió como historias así logran una conexión planetaria, y eso se explica solo porque las personas siguen queriendo historias que conecten con los sentimientos.

“¿Por qué? Porque seguimos queriendo historias si me permitís la que sea cursis, bonitas. Porque todavía necesitamos necesitamos historias que conecten ahí con ese tipo de sentimientos”, resaltó.

Tras la conferencia, periodistas de Listín Diario conversaron con Santiago Tejedor sobre la crisis del periodismo y la necesidad de recuperar la manera de conectar con el público.

Tejedor no considera que el periodismo esté en crisis, “lo que está en crisis es la manera en que lo estamos haciendo, lo estamos desarrollando y esto significa que tenemos que mejorar mucho la manera de contar el planeta”.

Plantea que se debe empezar a reunir atributos, recursos, herramientas, plataformas e incluso la ayuda de la inteligencia artificial bajo supervisión humana para contar el mundo desde lo humano, desde lo cotidiano, desde el contexto y sobre todo desde historias relevantes.

“Creo que hay una sobreabundancia de contenidos, pero hay una escasez de información de valor para la ciudadanía”, indicó.

Santiago Tejedor, director del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).Glauco Moquete/LD

LD: ¿Perdieron los medios la lucha ante las grandes plataformas como Meta, TikTok, X para captar la audiencia cuando es necesario?

Santiago Tejedor: “Sí, yo creo que en función del perfil del público hay un conjunto de herramientas que son las herramientas sociales que se han impuesto que muchos de nuestros jóvenes en República Dominicana y en España no se informan en los medios convencionales, sino en vídeos, en carruseles, en stories de redes sociales y por tanto mucho más fugaces, mucho más efímeras.

Eso es una realidad, lo que no deberíamos hacer es concebir esto como un conflicto, una disputa entre medios y redes. Los medios tienen que entender, tienen que aprovechar la posibilidad de utilizar esos nuevos formatos, esas nuevas plataformas para hacer contenido de valor.

Aquí el gran desafío es contenido de valor, no es cómo utilizar la IA en el periodismo, sino cómo la IA nos puede hacer que seamos mejores”.

LD: ¿Qué recomendaciones puedes dar a los medios que deseen hacer periodismo transmedia?

Santiago Tejedor: “El transmedia es un concepto que nos invita a utilizar muchas plataformas de manera complementaria y autónoma, no se trata de repetir el mismo contenido en todos los lugares, sino en aprovechar la potencialidad de cada uno de ellos, por ejemplo, la web corporativa del medio para profundizar en un tema, las redes sociales para trabajar el componente emocional, los vídeos de YouTube para potenciar los testimonios de personas.

Entonces, creo que lo que tienen que hacer los medios es definir bien una estrategia de presencia en esas plataformas y sobre todo trocear o articular la historia para que tenga sentido autónomo, pero a la vez complementario en el conjunto de ellas. Crear ecosistemas digitales, crear geografías narrativas, universos narrativos y sobre todo darle a la ciudadanía dominicana la posibilidad de participar, enriquecer y de contribuir a que esas historias lleguen a más gente y sean mejores”.