Ponen a circular “Los muchachos de la democracia”, libro sobre episodio clave de la historia dominicana

El general retirado José Miguel Soto Jiménez puso en circulación anoche su libro “Los muchachos de la democracia”, una obra que, según afirmó, no responde a intereses políticos, sino al compromiso de aportar a la memoria histórica y democrática del país.

Durante el acto realizado en la Universidad del Caribe (Unicaribe), el autor enfatizó la importancia de narrar los hechos con responsabilidad histórica y apego a la verdad. “Para contar una historia poco conocida, la única forma de hacerlo es la verdad y solamente la verdad”, añadió el ex secretario de las Fuerzas Armadas.

La obra está dedicada al doctor José Francisco Peña Gómez, figura central en los acontecimientos narrados y a quien el autor reconoció por su liderazgo y su papel en la defensa de la voluntad popular durante uno de los momentos más tensos de la vida política nacional.

El libro relata la historia de un movimiento surgido a inicios de la década de 1990 dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, compuesto mayoritariamente por coroneles y oficiales jóvenes que se organizaron para defender la institucionalidad democrática ante el temor de un nuevo fraude electoral en los comicios de 1994.

“Se trataba de una intervención castrense anómala que no pretendía ser un golpe de Estado, sino más bien garantizar el respeto de la voluntad popular”, expuso el autor en la actividad.

De acuerdo con el relato contenido en la obra, el grupo se caracterizó por valores como la discreción, el sigilo, el respeto y la vocación democrática, y estuvo preparado para actuar únicamente en caso de que se desconocieran los resultados electorales.

“La mera existencia, disposición y acción de este equipo militar buscaba evitar un mal mucho peor, previniendo y disuadiendo un gran colapso nacional”, precisó Soto Jiménez.

El autor agradeció el respaldo de su familia y la presencia de representantes de distintos sectores políticos y sociales, al tiempo de reiterar que la intención de la obra es contribuir al conocimiento histórico y al fortalecimiento de la memoria democrática nacional.

El movimiento, conocido como “los muchachos de la democracia”, fue bautizado con ese nombre por el expresidente Mejía y llegó a integrar a decenas de oficiales que, según se explica en el libro, se mantuvieron en estricta confidencialidad durante varios años, organizando reuniones reservadas y preparándose ante un posible escenario de crisis institucional.

Entre sus miembros estuvieron Rudy Moquete Méndez, Eurípedes Uribe Peguero, José Fulcy Castellanos Pimentel, Rafael Radhamés, Elvio Guerrero Reyes, Álvarez Pérez, Héctor Jacobo Reyes, José Ramón Brea y Juan Carlos Mieses.

El texto también señala que el grupo estuvo a punto de ejecutar una acción militar en defensa de la voluntad popular durante el proceso electoral de 1994, aunque esa posibilidad finalmente no se materializó.

Parte de los asistentes al acto realizado en la sede de Unicaribe.JORGE MARTÍNEZ/LD

La actividad contó con la presencia de los ex presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Mejía expresó que “es un gran libro y una cosa importante es respetar los militares viejos y aplicar conciencia y lealtad a los jóvenes profesionales de hoy… nuestro papel es consolidar la democracia con hechos reales, no decir una cosa y hacer otra”.

Mientras Fernández dijo que todos apuntamos a la democracia y a tener un país que avanza. “Porque la democracia es competencia, objetivos y por eso nos diferenciamos y con orgullo celebro este libro”, agregó el exmandatario.

Los familiares del doctor Peña Gómez asistieron para apoyar la puesta en circulación del libro y por estar dedicado al líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

También estuvieron presentes Tony Peña Guaba, Guido Gómez Mazara, Peregrín Castillo y familiares de Peggy Cabral viuda de Peña Gómez, además de miembros de distintos sectores de la sociedad civil.

El historiador Roberto Cassá, prologuista de la obra, resaltó el valor histórico del texto y la relevancia de los hechos narrados, al considerar que el libro permite conocer un período que, por su naturaleza conspirativa, permaneció fuera del alcance de gran parte de la población durante años.

“Este texto abre el conocimiento de un periodo iniciado en 1990 que, por su naturaleza conspirativa, quedó fuera del alcance de la generalidad de la población”, declaró.