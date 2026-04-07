Reciben extraditado de EEUU acusado de homicidio y otros crímenes violentos

La Policía Nacional informó el recibimiento en extradición, por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), procedente de Miami, Florida, Estados Unidos, de un supuesto delincuente acusado de homicidios, heridas por arma de fuego, atracos a mano armada y violaciones a la Ley de Armas.

Se trata de Ismael Ceballo Pérez, quien fue entregado a las autoridades dominicanas este martes 7 de abril, siendo recibido por el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía Nacional.

La operación fue coordinada de manera conjunta con el Departamento de la Interpol en Santo Domingo, la Dirección General de Migración y la Unidad de Repatriados del Ministerio Público. Además, se contó con el apoyo de las unidades operativas SWAT y del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad.

El extraditado era requerido mediante varias órdenes de arresto emitidas por los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Estas eran por presunta violación a los artículos 265, 266, 295, 302 y 379 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados.

Entre los hechos que se le imputan figuran homicidios, heridas por arma de fuego y atracos a mano armada, incluyendo casos en perjuicio de los hoy occisos Edwin José de los Santos Surún y Richard Damin Castaño Matos.

Asimismo, es señalado como presunto autor de otros múltiples hechos violentos, incluyendo muertes vinculadas a conflictos por el control de puntos de venta de sustancias ilícitas.

De igual manera, es investigado por su presunta participación en atracos, incluyendo hechos cometidos contra figuras del ámbito artístico, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

La Policía Nacional indicó que el imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los casos que se le atribuyen.