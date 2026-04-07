Dos niños pierden la vida al caer a un río y un canal en La Vega y Puerto Plata

Una niña de 8 años falleció en Puerto Plata, Villa Isabela, luego de haber caído en un río de la comunidad Gran Diablo.

La menor, de nacionalidad haitiana, habría caído en el afluente y fue arrastrada por la corriente, según informaciones preliminares. Los comunitarios denuncian que este tipo de situaciones ocurren seguidas cada vez que el rio aumenta.

Por otro lado, un niño de un año de edad, murió ahogado luego de caer en un canal de riego en la comunidad Jima Abajo en La Vega.

El infante fue identificado como Josué Araujo, quien residía con sus padres en la comunidad El Corozo. El menor fue llevado al hospital Sigifredo Alba, ubicado en el municipio de Fantino.